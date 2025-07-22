|Variants
On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 11.29 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.57 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 12.94 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.35 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.90 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.23 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.23 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.45 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.01 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.01 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.56 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.56 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.56 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 15.89 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 15.89 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.11 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.11 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.67 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 16.67 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 17 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.22 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.22 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 17.77 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 18.11 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 18.66 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 18.33 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 18.33 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 18.89 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 18.66 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.88 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 19.77 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 19.77 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 19.80 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 20.34 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 22.01 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 20.37 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.99 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 20.56 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 21.43 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 21.46 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 20.34 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 22.04 Lakhs
