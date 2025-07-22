|Variants
|On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 10.87 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.13 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 12.48 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.88 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.41 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 13.73 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 13.73 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.94 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.47 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.47 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.01 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.01 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.01 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 15.33 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 15.33 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.54 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.54 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.07 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 16.07 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 16.58 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.80 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.80 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 17.34 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 17.66 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 18 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.88 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.88 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 18.22 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 18.20 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.41 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 19.27 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 19.27 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 19.31 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 19.62 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 21.23 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 19.65 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.49 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 19.83 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 20.89 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 20.92 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 19.62 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 21.26 Lakhs
