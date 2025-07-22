hamburger icon
Tata Curvv On Road Price in Junagadh

9.66 - 18.85 Lakhs
Tata Curvv on road price in Junagadh starts from Rs. 11.21 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 21.31 Lakhs in Junagadh. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Junagadh for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 11.21 - 21.31 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Junagadh for best offers. Curvv on road price breakup in Junagadh includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Junagadh (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Junagadh (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Junagadh (Rs. 11.42 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 11.21 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 12.45 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 12.81 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.24 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.79 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.12 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 14.12 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.34 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 14.88 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.88 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.43 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.43 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.43 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 15.76 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 15.76 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.98 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.98 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 16.53 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 16.53 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 16.86 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 17.08 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.08 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.63 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 17.96 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 18.04 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 18.18 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.18 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 18.26 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 18.51 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 18.73 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 19.60 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 19.60 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 19.64 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 19.66 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 21.28 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 19.69 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.82 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 19.88 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 21.25 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 21.28 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 19.66 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 21.31 Lakhs

Tata Curvv Variant Wise Price List in

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹11.21 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
9,99,990
RTO
62,745
Insurance
57,325
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
11,20,560
EMI@24,085/mo
Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹12.45 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
11,16,990
RTO
69,303
Insurance
58,262
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
12,45,055
EMI@26,761/mo
Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹12.81 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
11,49,990
RTO
71,238
Insurance
59,485
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
12,81,213
EMI@27,538/mo
Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.24 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
11,86,990
RTO
75,454
Insurance
60,856
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
13,23,800
EMI@28,454/mo
Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.79 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
12,36,990
RTO
78,471
Insurance
62,710
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
13,78,671
EMI@29,633/mo
Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.12 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
80,281
Insurance
63,822
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
14,11,593
EMI@30,341/mo
Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹14.12 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
80,281
Insurance
63,822
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
14,11,593
EMI@30,341/mo
Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.34 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
12,86,990
RTO
81,488
Insurance
64,563
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
14,33,541
EMI@30,812/mo
Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹14.88 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
84,506
Insurance
66,416
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
14,88,412
EMI@31,992/mo
Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.88 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
84,506
Insurance
66,416
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
14,88,412
EMI@31,992/mo
Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.43 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
87,523
Insurance
68,269
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,43,282
EMI@33,171/mo
Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.43 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
87,523
Insurance
68,269
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,43,282
EMI@33,171/mo
Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.43 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
87,523
Insurance
68,269
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,43,282
EMI@33,171/mo
Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹15.76 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
89,333
Insurance
69,381
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,76,204
EMI@33,879/mo
Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹15.76 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
89,333
Insurance
69,381
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,76,204
EMI@33,879/mo
Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.98 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
90,540
Insurance
70,123
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,98,153
EMI@34,351/mo
Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.98 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
90,540
Insurance
70,123
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
15,98,153
EMI@34,351/mo
Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹16.53 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
93,558
Insurance
71,976
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
16,53,024
EMI@35,530/mo
Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹16.53 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
93,558
Insurance
71,976
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
16,53,024
EMI@35,530/mo
Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹16.86 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
15,16,990
RTO
95,368
Insurance
73,088
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
16,85,946
EMI@36,238/mo
Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹17.08 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
96,575
Insurance
73,829
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
17,07,894
EMI@36,709/mo
Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.08 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
96,575
Insurance
73,829
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
17,07,894
EMI@36,709/mo
Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.63 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
15,86,990
RTO
99,592
Insurance
75,682
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
17,62,764
EMI@37,889/mo
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹17.96 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
16,16,990
RTO
1,01,402
Insurance
76,794
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
17,95,686
EMI@38,596/mo
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹18.04 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
16,48,990
RTO
80,234
Insurance
74,710
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
18,04,434
EMI@38,784/mo
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹18.18 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
1,02,609
Insurance
77,536
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
18,17,635
EMI@39,068/mo
Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.18 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
1,02,609
Insurance
77,536
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
18,17,635
EMI@39,068/mo
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹18.26 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
16,68,990
RTO
81,062
Insurance
75,446
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
18,25,998
EMI@39,248/mo
Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹18.51 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
16,66,990
RTO
1,04,419
Insurance
78,648
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
18,50,557
EMI@39,776/mo
Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹18.73 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
16,86,990
RTO
1,05,626
Insurance
79,389
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
18,72,505
EMI@40,247/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹19.60 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,10,454
Insurance
82,354
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,60,298
EMI@42,134/mo
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹19.60 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,10,454
Insurance
82,354
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,60,298
EMI@42,134/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹19.64 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
17,69,990
RTO
1,10,635
Insurance
82,465
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,63,590
EMI@42,205/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹19.66 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
86,441
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,66,161
EMI@42,260/mo
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹21.28 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,48,990
RTO
92,648
Insurance
85,751
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
21,27,889
EMI@45,737/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹19.69 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
18,01,990
RTO
86,565
Insurance
80,341
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,69,396
EMI@42,330/mo
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.82 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
17,86,990
RTO
1,11,660
Insurance
83,095
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,82,245
EMI@42,606/mo
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹19.88 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
18,18,990
RTO
87,268
Insurance
80,966
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,87,724
EMI@42,724/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹21.25 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,16,990
RTO
1,19,506
Insurance
87,914
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
21,24,910
EMI@45,673/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹21.28 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,19,990
RTO
1,19,687
Insurance
88,025
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
21,28,202
EMI@45,743/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹19.66 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
86,441
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
19,66,161
EMI@42,260/mo
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹21.31 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,51,990
RTO
92,772
Insurance
85,861
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ahmedabad
(Price not available in Junagadh)
21,31,123
EMI@45,806/mo
Tata Curvv User Reviews & Ratings

NaN
0 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
0
5 ratingrating star
0
Write a Review
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

