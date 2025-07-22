|Variants
|On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 11.21 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.45 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 12.81 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.24 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.79 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.12 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.12 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.34 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.88 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.88 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.43 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.43 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.43 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 15.76 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 15.76 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.98 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.98 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.53 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 16.53 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 16.86 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.08 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.08 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 17.63 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 17.96 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 18.04 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 18.18 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 18.18 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 18.26 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 18.51 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.73 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 19.60 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 19.60 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 19.64 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 19.66 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 21.28 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 19.69 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.82 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 19.88 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 21.25 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 21.28 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 19.66 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 21.31 Lakhs
