|Variants
|On-Road Price
|Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 11.32 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 12.60 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 14.07 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 14.53 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 15.68 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 15.68 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 16.61 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic
|₹ 17.26 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 18.12 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 18.43 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 18.22 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 20.14 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 19.93 Lakhs
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