|Variants
|On-Road Price
|Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 12.74 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 14.18 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 15.82 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 16.35 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 17.63 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 17.63 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 18.60 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic
|₹ 19.32 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 20.29 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 20.64 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 20.89 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 22.45 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 22.71 Lakhs
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