hamburger icon
Renault Duster [2020-2022]MileageUser ReviewsImages
Renault Renault Duster [2020-2022] Front View
1/15
Renault Renault Duster [2020-2022] Dashboard
2/15
Renault Renault Duster [2020-2022] Seat
3/15
Renault Renault Duster [2020-2022] Door Handle
4/15
Renault Renault Duster [2020-2022] Grille
5/15

Renault Renault Duster [2020-2022] Specifications

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
9.39 - 14.12 Lakhs*
*Last Recorded Price
Delhi
Renault Renault Duster [2020-2022]is Discontinued and no longer Produced.

Renault Renault Duster [2020-2022] Specs

Renault Renault Duster [2020-2022] comes in seven petrol variant options. There is a choice between Automatic and Manual transmission. It is a five-seat vehicle with an average claimed mileage of 14.1 - 16.5 kmpl kmpl, depending on ...Read More

Renault Renault Duster [2020-2022] Specifications and Features

Select Variant:
RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT
SPECIFICATIONSFEATURES

Engine & Transmission

Others
Idle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
254 Nm @ 1600 rpm
Transmission
Automatic (CVT) - 7 Gears, Manual Override
Mileage (ARAI)
16.42
Max Power (bhp@rpm)
154 bhp @ 5500 rpm
Emission Standard
BS 6
Engine Type
1.3 H5Ht
Alternate Fuel
Not Applicable
Driving Range
821
Drivetrain
FWD
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged
Fuel Type
Petrol
Engine
1330 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC

Suspensions, Brakes, Steering & Tyres

Minimum Turning Radius
5.2
Rear Brake Type
Drum
Spare Wheel
Steel
Front Tyres
215 / 60 R17
Wheels
Alloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)
Front Brake Type
Disc
Rear Suspension
Trailing Arm with Coil Springs and Double Acting Shock Absorber
Front Suspension
Independent McPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
215 / 60 R17

Dimensions & Weight

Ground Clearance
205
Length
4360
Wheelbase
2673
Height
1695
Width
1822

Capacity

Bootspace
475
No of Seating Rows
2
Seating Capacity
5
Doors
5
Fuel Tank Capacity
50

Comfort & Convenience

Steering Adjustment
Tilt
Cabin-Boot Access
No
Cruise Control
Yes
Heater
Yes
Parking Sensors
Rear
Keyless Start/ Button Start
No
Parking Assist
Reverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Automatic Climate Control)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only
12V Power Outlets
Yes
Headlight & Ignition On Reminder
Yes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control

Instrumentation

Adjustable Cluster Brightness
No
Trip Meter
Electronic 2 Trips
Shift Indicator
Yes
Door Ajar Warning
Yes
Clock
Digital
Low Fuel Level Warning
Yes
Tachometer
Analogue
Instantaneous Consumption
No
Gear Indicator
Yes
Instrument Cluster
Analogue - Digital
Average Speed
Yes
Heads Up Display (HUD)
No
Average Fuel Consumption
Yes
Distance to Empty
Yes

Rear row

Seat Adjustment
2 Way

Locks & Security

Engine immobilizer
Yes
Child Safety Lock
Yes
Speed Sensing Door Lock
Yes
Central Locking
Remote

Exterior

Rub - Strips
No
Body-Coloured Bumpers
Yes
Chrome Finish Exhaust pipe
No
Roof Mounted Antenna
Yes
Body Kit
Cladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
No

Doors, Windows, Mirrors & Wipers

Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & Rear
Turn Indicators on ORVM
Yes
Rear Defogger
Yes
One Touch -Down
Driver
Rain-sensing Wipers
No
Exterior Door Handles
Body Coloured
Interior Door Handles
Chrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured
Door Pockets
Front
Rear Windshield Blind
No
Boot-lid Opener
Internal with Key
Rear Wiper
Yes
One Touch - Up
Driver
Side Window Blinds
No

Storage

Driver Armrest Storage
No
Sunglass Holder
No
Cooled Glove Box
Yes
Cup Holders
Front & Rear

Manufacturer Warranty

Warranty (Years)
2
Battery Warranty (Kilometres)
No
Warranty (Kilometres)
50000

Lighting

Cornering Headlights
No
Glove Box Lamp
Yes
Cabin Lamps
Front and Rear
Rear Reading Lamp
Yes
Lights on Vanity Mirrors
No
Ambient Interior Lighting
Optional
Automatic Head Lamps
No
Headlights
Halogen Projector
Headlight Height Adjuster
Yes
Tail Lights
LED
Daytime Running Lights
LED
Fog Lights
Halogen on front
Follow me home headlamps
No
Puddle Lamps
No

Entertainment, Information & Communication

CD Player
No
Steering mounted controls
Yes
Wireless Charger
No
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
Yes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio Streaming
Speakers
6
Integrated (in-dash) Music System
Yes
AM/FM Radio
Yes
Head Unit Size
Not Available
MP3 Playback
Yes
USB Compatibility
Yes
GPS Navigation System
Yes
Voice Command
Yes
Aux Compatibility
Yes
Display
Touch-screen Display

Telematics

Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No
Remote AC On/Off Via app
No
Over The Air (OTA) Updates
No
Remote Sunroof Open/Close Via app
No
Check Vehicle Status Via App
No
Remote Car Lock/Unlock Via app
No
Geo-Fence
No
Find My Car
No
Emergency Call
No

Braking & Traction

Differential Lock
No
Anti-Lock Braking System (ABS)
Yes
Traction Control System (TC/TCS)
Yes
Hill Hold Control
Yes
Electronic Stability Program (ESP)
Yes
Hill Descent Control
No
Brake Assist (BA)
Yes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Yes

Safety

Middle Rear Head Rest
Yes
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
No
Emergency Brake Light Flashing
No
Seat Belt Warning
Yes
NCAP Rating
3 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No

Seats & Upholstery

Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Vinyl + Fabric
Interiors
Dual Tone
Driver Armrest
Yes
Leather-wrapped Gear Knob
No
Rear Armrest
With Cup Holder
Split Rear Seat
No
Driver Seat Adjustment
10 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back)
Interior Colours
Deco Brown / Black
Ventilated Seats
No
Rear Passenger Seats Type
Bench
Leather-wrapped Steering Wheel
No
Folding Rear Seat
Full
Head-rests
Front & Rear
Ventilated Seat Type
No
Front Seatback Pockets
Yes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)

Renault Renault Duster [2020-2022] Alternatives

Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

7.95 - 13.11 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Basalt X Specs
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

8.29 - 13.69 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Aircross X Specs
UPCOMING
Skoda Kushaq Facelift

Skoda Kushaq Facelift

10.59 - 18.69 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

12.31 - 14.45 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Jimny Specs
Hyundai Venue

Hyundai Venue

8 - 15.69 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Venue Specs
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

10.65 - 15.58 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Venue N Line Specs

Renault Renault Duster [2020-2022] Related News

View all
 Renault Renault Duster [2020-2022] Related News

Renault Renault Duster [2020-2022] Variants & Price List

Renault Renault Duster [2020-2022] price starts at ₹ 9.39 Lakhs and goes up to ₹ 14.12 Lakhs (Ex-showroom). Renault Renault Duster [2020-2022] comes in 7 variants. Renault Renault Duster [2020-2022]'s top variant is RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT

Fuel Type:
All
Transmission:
All
Renault Duster [2020-2022] RXS 1.5 Petrol MT
9.39 Lakhs* *Last Recorded Price
1498 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXZ 1.5 Petrol MT
10 Lakhs* *Last Recorded Price
1498 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXE 1.3 Turbo Petrol MT
10.49 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXS 1.3 Turbo Petrol MT
11.39 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXZ 1.3 Turbo Petrol MT
12.52 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXS 1.3 Turbo Petrol CVT
12.99 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Automatic
Renault Duster [2020-2022] RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT
14.12 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer:The prices are last recorded prices for the respective model in the selected city.

Popular Renault Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Renault Cars

Latest Cars in India 2026

Tata Xpres

Tata Xpres

5.59 - 6.49 Lakhs
Check Offers
Tata Punch

Tata Punch

5.59 - 10.55 Lakhs
Check Offers
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

13.89 - 15.46 Lakhs
Check Offers
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

13.66 - 24.92 Lakhs
Check Offers
Kia Seltos

Kia Seltos

10.99 - 20.19 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 27.65 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.49 - 24.34 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Volkswagen Taigun Facelift

Volkswagen Taigun Facelift

12 - 21 Lakhs Exp. Price
Check details
MG Majestor

MG Majestor

40 - 45 Lakhs Exp. Price
Check details
Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron

1 - 1.1 Cr Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details