Renault Renault Duster [2020-2022] Specifications

Renault Renault Duster [2020-2022] comes in seven petrol variant options. There is a choice between Automatic and Manual transmission. It is a five-seat vehicle with an average claimed mileage of 14.1 - 16.5 kmpl kmpl, depending on fuel type and drive conditions. The Renault Duster [2020-2022] measures 4,360 mm in length, 1,822 mm in width and has a wheelbase of 2,673 mm. The ground clearance of Renault Duster [2020-2022] is 205. A five-seat model, Renault Renault Duster [2020-2022] sits in the SUV segment in the Indian market. ...Read More Read Less
Renault Renault Duster [2020-2022] price starts at ₹ 9.39 Lakhs and goes up to ₹ 14.12 Lakhs (Ex-showroom). Renault Renault Duster [2020-2022] comes in 7 variants. Renault Renault Duster [2020-2022]'s top variant is RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT
Renault Duster [2020-2022] RXS 1.5 Petrol MT
₹9.39 Lakhs* *Last Recorded Price
1498 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXZ 1.5 Petrol MT
₹10 Lakhs* *Last Recorded Price
1498 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXE 1.3 Turbo Petrol MT
₹10.49 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXS 1.3 Turbo Petrol MT
₹11.39 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXZ 1.3 Turbo Petrol MT
₹12.52 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Manual
Renault Duster [2020-2022] RXS 1.3 Turbo Petrol CVT
₹12.99 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Automatic
Renault Duster [2020-2022] RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT
₹14.12 Lakhs* *Last Recorded Price
1330 cc
Petrol
Automatic
