Renault Duster [2020-2022] Key Specs
- Engine1330 - 1498 cc
- Mileage14.1 - 16.5 kmpl
- FuelPetrol
- Boot Space475 litres
- Drive TrainFWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Renault Duster [2020-2022]
|Rs. 9.39 LakhsOnwards
|-
|154 bhp
|254 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|2
|205
|475
|4360
|1822
|1695
|5.2
|Citroen Basalt X
|Rs. 7.95 LakhsOnwards
|-
|109 bhp
|205 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|470 litres
|4352 mm
|1765 mm
|1593 mm
|-
|Duster [2020-2022]VSBasalt X
|Kia Syros
|Rs. 8.4 LakhsOnwards
|114 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|-
|-
|447 L
|3995 mm
|1805 mm
|1625 mm
|-
|Duster [2020-2022]VSSyros
|Citroen Aircross X
|Rs. 8.29 LakhsOnwards
|-
|109 bhp
|205 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|200 mm
|511 litres
|4323 mm
|1796 mm
|1669 mm
|5.4 metres
|Duster [2020-2022]VSAircross X
|Maruti Suzuki Jimny
|Rs. 12.31 LakhsOnwards
|103 bhp
|134.2 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|210 mm
|208 litres
|3985 mm
|1645 mm
|1720 mm
|5.7 metres
|Duster [2020-2022]VSJimny
|Hyundai Venue N Line
|Rs. 10.65 LakhsOnwards
|118 bhp
|172 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|-
|-
|447 L
|3995 mm
|1800 mm
|1665 mm
|-
|Duster [2020-2022]VSVenue N Line
|Body Type
|SUV
|Airbags
|Yes
|Mileage
|16.5 kmpl
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|1330.0 - 1498.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
Renault Duster [2020-2022] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Renault Duster [2020-2022]'s petrol variant is 14.19 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Renault Duster [2020-2022] RXS 1.5 Petrol MT comes with a 50 litres fuel tank.
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