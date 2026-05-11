Specs & FeaturesMileageUser ReviewsImages
1/15
DISCONTINUED

RENAULT Duster [2020-2022]

₹9.39 - 14.12 Lakhs*Last recorded price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Renault Duster [2020-2022] is discontinued and no longer produced.
Videos
Photos
Specs
News
Variants

Renault Duster [2020-2022] Alternatives

Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

7.95 - 13.11 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Duster [2020-2022]vsBasalt X
Kia Syros

Kia Syros

8.4 - 15.8 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Duster [2020-2022]vsSyros
UPCOMING
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

9 - 15 Lakhs
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

8.29 - 13.69 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Duster [2020-2022]vsAircross X
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

12.31 - 14.45 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Duster [2020-2022]vsJimny
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

10.65 - 15.48 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Duster [2020-2022]vsVenue N Line

Renault Duster [2020-2022] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1330 - 1498 cc
  • Mileage iconMileage
    14.1 - 16.5 kmpl
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    475 litres
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
View All Duster [2020-2022] SpecsView specs icon

Renault Duster [2020-2022] Variants

Renault Duster [2020-2022] price starts at ₹ 9.39 Lakhs and goes up to ₹ 14.12 Lakhs (Ex-showroom). Renault Duster [2020-2022] comes in 7 variants. Renault Duster [2020-2022]'s top variant is RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT.
Filter variants by:
Icon checkAll
Petrol
Automatic
Manual
7 Variants Available
Duster [2020-2022] RXS 1.5 Petrol MT
₹9.39 Lakhs*
1498 cc
Petrol
Manual
Duster [2020-2022] RXZ 1.5 Petrol MT
₹10 Lakhs*
1498 cc
Petrol
Manual
Duster [2020-2022] RXE 1.3 Turbo Petrol MT
₹10.49 Lakhs*
1330 cc
Petrol
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Renault Duster [2020-2022] Videos

  • Full Videos

Renault Duster [2020-2022] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Duster [2020-2022].
Renault Duster [2020-2022]
Kia Syros
VS
Renault Duster [2020-2022]Select model
Kia SyrosSelect model
Select a feature you want to compare:
Front View
Steering Wheel
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Renault Duster [2020-2022] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Renault Duster [2020-2022]
Renault Duster [2020-2022] image
Rs. 9.39 LakhsOnwards-154 bhp254 NmManual, AutomaticSUV22054754360182216955.2
Citroen Basalt XCitroen Basalt X imageRs. 7.95 LakhsOnwards-109 bhp205 NmManual, AutomaticSUV6-470 litres4352 mm1765 mm1593 mm-Duster [2020-2022]VSBasalt X
Kia SyrosKia Syros imageRs. 8.4 LakhsOnwards
4.75
114 bhp250 NmManual, AutomaticSUV--447 L3995 mm1805 mm1625 mm-Duster [2020-2022]VSSyros
Citroen Aircross XCitroen Aircross X imageRs. 8.29 LakhsOnwards-109 bhp205 NmManual, AutomaticSUV6200 mm511 litres4323 mm1796 mm1669 mm5.4 metresDuster [2020-2022]VSAircross X
Maruti Suzuki JimnyMaruti Suzuki Jimny imageRs. 12.31 LakhsOnwards
4.82
103 bhp134.2 NmManual, AutomaticSUV6210 mm208 litres3985 mm1645 mm1720 mm5.7 metresDuster [2020-2022]VSJimny
Hyundai Venue N LineHyundai Venue N Line imageRs. 10.65 LakhsOnwards
4.396
118 bhp172 NmManual, AutomaticSUV--447 L3995 mm1800 mm1665 mm-Duster [2020-2022]VSVenue N Line

Renault Duster [2020-2022] Images

Renault Duster [2020-2022] Image 1
Renault Duster [2020-2022] Image 2
Renault Duster [2020-2022] Image 3
Renault Duster [2020-2022] Image 4
Renault Duster [2020-2022] Image 5
Renault Duster [2020-2022] Image 6

Renault Duster [2020-2022] Related News

The Renault Duster Evolution variant has now been spotted arrived at a dealership.
Renault Duster 1.0 turbo-petrol Evolution variant spotted at dealerships
11 May 2026
Both the Renault Duster and Tata Sierra have scored 5-star ratings in Bharat NCAP crash tests, but the latter gets a slight edge over its rival in adult occupant protection.
Renault Duster vs Tata Sierra: Bharat NCAP safety ratings compared
30 Apr 2026
The new Renault Duster has secured a 5-star rating in Bharat NCAP crash tests.
New generation Renault Duster in mind? Know the key safety features of this SUV
22 Apr 2026
The new Renault Duster has secured a 5-star rating in Bharat NCAP crash tests
New Renault Duster scores 5-star safety rating in Bharat NCAP crash tests
20 Apr 2026
The new generation Renault Duster has marked the comeback of one of the most popular automotive nomenclatures in India, after a four-year hiatus.
These 2 updates can make the India-spec Renault Duster SUV more appealing
17 Apr 2026
View all
 Renault Duster [2020-2022] Related News

Renault Duster [2020-2022] Specifications and Features

Body TypeSUV
AirbagsYes
Mileage16.5 kmpl
TransmissionManual,Automatic
Engine1330.0 - 1498.0 cc
Fuel TypePetrol
View all Duster [2020-2022] specs and features

Renault Duster [2020-2022] Mileage

Renault Duster [2020-2022] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Renault Duster [2020-2022]'s petrol variant is 14.19 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Renault Duster [2020-2022] RXS 1.5 Petrol MT comes with a 50 litres fuel tank.

Select Variant:
RXS 1.5 Petrol MT
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
14.19

Popular Renault Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Renault Cars

Popular Suv Cars

UPCOMING
Audi A2

Audi A2

20 Lakhs Onwards
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
Check OffersCheck Offers
e-tron Sportback Price in Delhi
UPCOMING
Audi Q5 Facelift

Audi Q5 Facelift

65 - 73 Lakhs
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
UPCOMING
Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron

1 - 1.1 Cr
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Audi Q7

Audi Q7

90.48 - 99.81 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Q7 Price in Delhi

View all  Popular Suv Cars

view all specs and features
HomeNew CarsRenault CarsRenault Duster [2020-2022]