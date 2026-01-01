The Cyberster GT, featuring a 77 kWh battery pack that enables a claimed single-charge range of 580 km, is priced at ₹78.46 Lakhs (ex-showroom).
The Cyberster GT is available in 4 colour options: Flare Red With Black Roof, Nuclear Yellow With Black Roof, Andes Grey With Flare Red Roof, Modern Beige With Flare Red Roof.
The Cyberster GT is powered by a 77 kWh battery pack that allows for 580 km of claimed range per charge. The battery can be charged from 0-80% in 12 Hours 5 Minutes(AC Charger). The motor delivers 725 Nm of torque.
The Cyberster GT has Heater, Rear Defogger, Ambient Interior Lighting, Door Ajar Warning, Central Locking, Turn Indicators on ORVM, Headlight Height Adjuster and Display Screen for Rear Passengers.