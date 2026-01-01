hamburger icon
CybersterPriceRangeSpecifications
MG Cyberster Front Right Side
1/18
MG Cyberster Front Left Side
2/18
MG Cyberster Front Right Side
3/18
MG Cyberster Front View
4/18
MG Cyberster Grille
5/18
MG Cyberster Left Side View
View all Images
6/18

MG Cyberster GT

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
78.46 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers

Cyberster GT

Cyberster GT Prices

The Cyberster GT, featuring a 77 kWh battery pack that enables a claimed single-charge range of 580 km, is priced at ₹78.46 Lakhs (ex-showroom).

Cyberster GT Range

The Cyberster GT delivers a claimed single-charge range of 580 km. Real-world range may vary depending on road conditions and driving style.

Cyberster GT Colours

The Cyberster GT is available in 4 colour options: Flare Red With Black Roof, Nuclear Yellow With Black Roof, Andes Grey With Flare Red Roof, Modern Beige With Flare Red Roof.

Cyberster GT Battery & Range

The Cyberster GT is powered by a 77 kWh battery pack that allows for 580 km of claimed range per charge. The battery can be charged from 0-80% in 12 Hours 5 Minutes(AC Charger). The motor delivers 725 Nm of torque.

Cyberster GT Specs & Features

The Cyberster GT has Heater, Rear Defogger, Ambient Interior Lighting, Door Ajar Warning, Central Locking, Turn Indicators on ORVM, Headlight Height Adjuster and Display Screen for Rear Passengers.

MG Cyberster GT Price

Cyberster GT

₹78.46 Lakhs*On-Road Price
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
74,99,800
RTO
29,000
Insurance
3,16,369
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
78,45,669
EMI@1,68,634/mo
Add to Compare
Close

MG Cyberster GT Specifications and Features

SPECIFICATIONSFEATURES

Engine & Transmission

Battery Capacity
77 kWh
Acceleration (0-100 kmph)
3.2 s
Driving Range
580 km
Max Torque (Nm@rpm)
725 Nm
Transmission
Automatic - 1 Gears
Max Power (bhp@rpm)
503 bhp
Drivetrain
AWD
Max Motor Performance
503 bhp, 725 Nm
Charging Time
12 Hours 5 Minutes(AC Charger)
Fuel Type
Electric
Max Speed
200 kmph

Suspensions, Brakes, Steering & Tyres

Rear Brake Type
Disc
Front Tyres
245 / 45 R20
Wheels
Alloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Disc
Rear Tyres
275 / 35 R20

Dimensions & Weight

Length
4535 mm
Wheelbase
2691 mm
Height
1329 mm
Width
1913 mm

Capacity

No of Seating Rows
1 Rows
Seating Capacity
2 Person
Doors
2 Doors

Comfort & Convenience

Steering Adjustment
Tilt & Telescopic
Parking Sensors
Front & Rear
Parking Assist
360 Degree Camera
Air Purifier
PM 2.5
Air Conditioner
Automatic Climate Control
Heater
Yes
Cruise Control
Adaptive
Drive Modes Names
Comfort, Sport, Custom, Super Sport
Drive Modes Count
4
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control

Instrumentation

Adjustable Cluster Brightness
Yes
Instrument Cluster
Digital
Door Ajar Warning
Yes

Locks & Security

Speed Sensing Door Lock
Yes
Central Locking
Yes

Doors, Windows, Mirrors & Wipers

Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front Only
One Touch -Down
Front
Turn Indicators on ORVM
Yes
Exterior Door Handles
Black
Rear Defogger
Yes
One Touch - Up
Front

Storage

Cup Holders
Front Only

Lighting

Headlights
LED
Tail Lights
LED
Headlight Height Adjuster
Yes
Daytime Running Lights
LED
Cabin Lamps
Front
Fog Lights
Halogen
Ambient Interior Lighting
Yes

Manufacturer Warranty

Warranty (Years)
3
Warranty (Kilometres)
unlimited
Battery Warranty (Years)
Lifetime

Entertainment, Information & Communication

AM/FM Radio
Yes
Display Screen for Rear Passengers
Yes
Speakers
8
Touch Screen Size
7 inch

Safety

Blind Spot Detection
Yes
Airbags
4 Airbags (Driver, Front Passenger)
Forward Collision Warning (FCW)
Yes
Rear Cross-Traffic Assist
Warning
Lane Departure Prevention
Yes
ADAS
Yes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Automatic Emergency Braking (AEB)
Yes
Puncture Repair Kit
Yes
Seat Belt Warning
Yes
NCAP Rating
Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Direct

Braking & Traction

Anti-Lock Braking System (ABS)
Yes
Differential Lock
Electronic
Traction Control System (TC/TCS)
Yes
Electronic Stability Program (ESP)
Yes
Hill Hold Control
Yes
Hill Descent Control
Yes
Brake Assist (BA)
Yes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Yes

Seats & Upholstery

Driver Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, seat base angle: up / down)
Leather-wrapped Steering Wheel
Yes
Seat Upholstery
Leather
Head-rests
Front
Front Passenger Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, seat base angle: up / down)
MG Cyberster GT EMI
EMI1,51,771 / mo
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Loan Amount
10,000
70,61,102
Interest Rate
4 %
18 %
Loan Tenure
3 Year
7 Year
Loan Amount
70,61,102
Interest Amount
20,45,135
Payable Amount
91,06,237

Popular Convertible Cars

Lamborghini Huracan Evo Spyder

Lamborghini Huracan Evo Spyder

3.54 - 4.1 CrEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Huracan Evo Spyder Price in Delhi
Lotus Emira

Lotus Emira

3.22 CrEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Emira Price in Delhi
Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet

Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet

1.3 CrEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
AMG E53 Cabriolet Price in Delhi
Mercedes-Benz CLE Cabriolet

Mercedes-Benz CLE Cabriolet

1.11 CrEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
CLE Cabriolet Price in Delhi
UPCOMING
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

80 - 84 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars

View all  Popular Convertible Carss

view all specs and features

Top Electric Cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 27.65 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹19.95 - 30.2 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹10.5 - 19.99 Lakhs
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹34.16 - 49.59 Lakhs
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹21.9 - 31.25 Lakhs
View allPopular Electric Cars

Top Luxury Cars

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

₹4.18 - 4.47 Cr
Land Rover Defender

Land Rover Defender

₹1.03 - 2.62 Cr
Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover

₹2.31 - 4.66 Cr
Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

₹1.2 - 1.3 Cr
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹2.16 - 2.25 Cr
Porsche 911

Porsche 911

₹2 - 3.8 Cr
View allPopular Luxury Cars

Popular MG Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  MG Cars

Latest Cars in India 2026

Nissan Gravite

Nissan Gravite

5.65 - 8.93 Lakhs
Check Offers
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

10.99 Lakhs
Check Offers
Tata Xpres

Tata Xpres

5.59 - 6.49 Lakhs
Check Offers
Tata Punch

Tata Punch

5.59 - 10.55 Lakhs
Check Offers
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

13.89 - 15.46 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

7.99 - 9.69 Lakhs
Check Offers
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

8.49 - 10.49 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 27.65 Lakhs
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

48 - 50 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Punch EV Facelift

Tata Punch EV Facelift

9.99 - 14.5 Lakhs Exp. Price
Check details
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 Lakhs Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details