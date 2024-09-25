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Mercedes-Benz EQS SUV Front Left Side

Mercedes-Benz EQS SUV On Road Price in New Delhi

4.5 out of 5
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1.34 - 1.49 Cr*
*On-Road Price
Delhi
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EQS SUV Price in

Mercedes-Benz EQS SUV on road price in New Delhi starts from Rs. 1.39 Crore. The on road price for Mercedes-Benz EQS SUV top variant goes up to Rs. 1.55 Crore in New Delhi. The lowest price model is Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC and the most priced model is Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC Celebration Edition. Visit your nearest Mercedes-Benz EQS SUV dealers and showrooms in New Delhi for best offers. EQS SUV on road price breakup in New Delhi includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the EQS SUV is mainly compared to Mercedes-Benz EQE price in New Delhi (Rs. 1.41 Cr), Porsche Macan EV price in New Delhi (Rs. 1.22 Cr) and BMW iX price in New Delhi (Rs. 1.21 Cr).
Variants On-Road Price
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC ₹ 1.39 Crore
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC Celebration Edition ₹ 1.40 Crore
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC ₹ 1.54 Crore
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC Celebration Edition ₹ 1.55 Crore

Mercedes-Benz EQS SUV Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

EQS SUV 450 4MATIC

₹1.39 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
820 Km
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Ex-Showroom-Price
1,33,50,000
RTO
54,000
Insurance
5,41,959
FasTag Charges
500
On-Road Price in New delhi
1,39,46,459
EMI@2,99,764/mo
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Close

EQS SUV 450 4MATIC Celebration Edition

₹1.40 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
820 Km
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Ex-Showroom-Price
1,34,00,000
RTO
54,000
Insurance
5,41,959
FasTag Charges
500
On-Road Price in New delhi
1,39,96,459
EMI@3,00,838/mo
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View breakup

EQS SUV 580 4MATIC

₹1.54 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
809 Km
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Ex-Showroom-Price
1,47,50,000
RTO
54,000
Insurance
5,95,946
FasTag Charges
500
On-Road Price in New delhi
1,54,00,446
EMI@3,31,016/mo
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View breakup

EQS SUV 580 4MATIC Celebration Edition

₹1.55 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
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Ex-Showroom-Price
1,48,00,000
RTO
54,000
Insurance
5,97,874
FasTag Charges
500
On-Road Price in New delhi
1,54,52,374
EMI@3,32,132/mo
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Mercedes-Benz EQS SUV Alternatives

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE

1.41 Cr
+2
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EQE Price in Delhi
Porsche Macan EV

Porsche Macan EV

1.22 - 1.69 Cr
Check OffersCheck Offers
Macan EV Price in Delhi
BMW iX

BMW iX

1.21 - 1.4 Cr
+2
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iX Price in Delhi
Audi Q8 Sportback e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

1.19 - 1.32 Cr
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Q8 Sportback e-tron Price in Delhi
Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
+3
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e-tron Sportback Price in Delhi
Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

1.15 - 1.27 Cr
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Q8 e-tron Price in Delhi

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