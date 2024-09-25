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Mercedes-Benz EQS SUV Front Left Side

Mercedes-Benz EQS SUV On Road Price in Ghaziabad

4.5 out of 5
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1.34 - 1.49 Cr*
*On-Road Price
Delhi
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EQS SUV Price in

Mercedes-Benz EQS SUV on road price in Ghaziabad starts from Rs. 1.39 Crore. The on road price for Mercedes-Benz EQS SUV top variant goes up to Rs. 1.54 Crore in Ghaziabad. The lowest price model is Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC and the most priced model is Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC Celebration Edition. Visit your nearest Mercedes-Benz EQS SUV dealers and showrooms in Ghaziabad for best offers. EQS SUV on road price breakup in Ghaziabad includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the EQS SUV is mainly compared to Mercedes-Benz EQE price in Ghaziabad (Rs. 1.41 Cr), Porsche Macan EV price in Ghaziabad (Rs. 1.22 Cr) and BMW iX price in Ghaziabad (Rs. 1.21 Cr).
Variants On-Road Price
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC ₹ 1.39 Crore
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC Celebration Edition ₹ 1.40 Crore
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC ₹ 1.54 Crore
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC Celebration Edition ₹ 1.54 Crore

Mercedes-Benz EQS SUV Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

EQS SUV 450 4MATIC

₹1.39 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
820 Km
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Ex-Showroom-Price
1,33,50,000
RTO
50,000
Insurance
5,27,442
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ghaziabad
1,39,27,942
EMI@2,99,366/mo
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EQS SUV 450 4MATIC Celebration Edition

₹1.40 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
820 Km
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Ex-Showroom-Price
1,34,00,000
RTO
50,000
Insurance
5,27,442
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ghaziabad
1,39,77,942
EMI@3,00,440/mo
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EQS SUV 580 4MATIC

₹1.54 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
809 Km
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Ex-Showroom-Price
1,47,50,000
RTO
50,000
Insurance
5,79,907
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ghaziabad
1,53,80,407
EMI@3,30,585/mo
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View breakup

EQS SUV 580 4MATIC Celebration Edition

₹1.54 Crore*On-Road Price
122 KWh
210 Kmph
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
1,48,00,000
RTO
50,000
Insurance
5,81,781
FasTag Charges
500
On-Road Price in Ghaziabad
1,54,32,281
EMI@3,31,700/mo
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Mercedes-Benz EQS SUV Alternatives

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE

1.41 Cr
+2
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EQE Price in Delhi
Porsche Macan EV

Porsche Macan EV

1.22 - 1.69 Cr
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Macan EV Price in Delhi
BMW iX

BMW iX

1.21 - 1.4 Cr
+2
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iX Price in Delhi
Audi Q8 Sportback e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

1.19 - 1.32 Cr
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Q8 Sportback e-tron Price in Delhi
Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
+3
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e-tron Sportback Price in Delhi
Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

1.15 - 1.27 Cr
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Q8 e-tron Price in Delhi

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