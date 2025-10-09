|Variants
|On-Road Price
|Mercedes-Benz E-Class E200
|₹ 92.70 Lakhs
|Mercedes-Benz E-Class E220d
|₹ 96.68 Lakhs
|Mercedes-Benz E-Class E200 LWB 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic Celebration Edition
|₹ 95.02 Lakhs
|Mercedes-Benz E-Class 450
|₹ 1.08 Crore
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