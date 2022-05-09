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MERCEDES-BENZ C-Class Colours

₹61 - 64.3 Lakhs**Ex-showroom price
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C-Class Colours

C-Class is available in 6 colours in India - patagonia red metallic, mojave silver metallic, obsidian black metallic, opalith white metallic, selenite grey metallic and sodalite blue metallic. You can view your favourite C-Class colour image.

Patagonia Red Metallic
Mojave Silver Metallic
Obsidian Black Metallic
Opalith White Metallic
Selenite Grey Metallic
Sodalite Blue Metallic
Patagonia red metallic

Mercedes-Benz C-Class Alternatives

Audi A6

Audi A6

63.74 - 69.89 Lakhs
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