MERCEDES-BENZ C-Class Colours

C-Class is available in 6 colours in India - patagonia red metallic, mojave silver metallic, obsidian black metallic, opalith white metallic, selenite grey metallic and sodalite blue metallic. You can view your favourite C-Class colour image.
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