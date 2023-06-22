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MERCEDES-BENZ AMG SL 55 Roadster Colours

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AMG SL 55 Roadster Colours

AMG SL 55 Roadster is available in 8 colours in India - hyper blue metallic, obsidian black metallic, selenite grey metallic, monza grey magno, opalite white bright, patagonia red bright, alpine grey and spectral blue magno. You can view your favourite AMG SL 55 Roadster colour image.

Hyper Blue Metallic
Obsidian Black Metallic
Selenite Grey Metallic
Monza Grey Magno
Opalite White Bright
Patagonia Red Bright
Alpine Grey
Spectral Blue Magno
Hyper blue metallic

Mercedes-Benz AMG SL 55 Roadster Images

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