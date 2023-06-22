MERCEDES-BENZ AMG SL 55 Roadster Colours

AMG SL 55 Roadster is available in 8 colours in India - hyper blue metallic, obsidian black metallic, selenite grey metallic, monza grey magno, opalite white bright, patagonia red bright, alpine grey and spectral blue magno. You can view your favourite AMG SL 55 Roadster colour image.
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