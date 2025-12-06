hamburger icon
HomeNew CarsMaruti SuzukiVictorisOn Road Price in Bengaluru
VictorisSpecs & FeaturesMileageUser ReviewsColoursImages
Maruti Suzuki Victoris Front Left Side

Maruti Suzuki Victoris On Road Price in Bengaluru

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
12.91 - 23.47 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

Victoris Price in

Maruti Suzuki Victoris on road price in Bengaluru starts from Rs. 12.91 Lakhs. The on road price for Maruti Suzuki Victoris top variant goes up to Rs. 24.40 Lakhs in Bengaluru. Maruti Suzuki Victoris comes with a choice of 1462 cc Petrol and 1462 cc CNG engine options. The lowest price model is Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 MT and the most priced model is Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 eCVT. The Maruti Suzuki Victoris on road price in Bengaluru for 1462 cc to 1490 cc cc engine ranges between Rs. 12.91 - 24.40 Lakhs. Visit your nearest Maruti Suzuki Victoris dealers and showrooms in Bengaluru for best offers. Victoris on road price breakup in Bengaluru includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Victoris is mainly compared to MG Hector price in Bengaluru (Rs. 11.99 Lakhs), Maruti Suzuki Grand Vitara price in Bengaluru (Rs. 10.77 Lakhs) and Toyota Urban Cruiser Hyryder price in Bengaluru (Rs. 10.99 Lakhs).
Variants On-Road Price
Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 MT ₹ 12.91 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 CNG MT ₹ 14.11 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 MT ₹ 14.47 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 CNG MT ₹ 15.68 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 6AT ₹ 16.36 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 MT ₹ 16.61 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 MT ₹ 17.23 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 CNG MT ₹ 17.82 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 6AT ₹ 18.53 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 MT ₹ 18.67 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 6AT ₹ 19.15 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 MT ₹ 19.37 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 eCVT ₹ 20.04 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT ₹ 21.02 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT ₹ 21.72 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 eCVT ₹ 21.76 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 eCVT ₹ 22.47 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT 4WD ₹ 22.77 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT 4WD ₹ 23.47 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 eCVT ₹ 23.77 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 eCVT ₹ 24.40 Lakhs

Maruti Suzuki Victoris Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Victoris Lxi 1.5 MT

₹12.91 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
10,49,900
RTO
1,87,483
Insurance
52,662
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
12,90,545
EMI@27,739/mo
Add to Compare
Close

Victoris Lxi 1.5 CNG MT

₹14.11 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
CNG
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,49,900
RTO
2,04,483
Insurance
56,342
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
14,11,225
EMI@30,333/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Vxi 1.5 MT

₹14.47 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,79,900
RTO
2,09,583
Insurance
57,446
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
14,47,429
EMI@31,111/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Vxi 1.5 CNG MT

₹15.68 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
CNG
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,79,900
RTO
2,26,583
Insurance
61,127
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
15,68,110
EMI@33,705/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Vxi 1.5 6AT

₹16.36 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,35,900
RTO
2,36,103
Insurance
63,187
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
16,35,690
EMI@35,157/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi 1.5 MT

₹16.61 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,56,900
RTO
2,39,673
Insurance
63,960
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
16,61,033
EMI@35,702/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi (O) 1.5 MT

₹17.23 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,07,900
RTO
2,48,343
Insurance
65,837
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
17,22,580
EMI@37,025/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi 1.5 CNG MT

₹17.82 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
CNG
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,56,900
RTO
2,56,673
Insurance
67,641
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
17,81,714
EMI@38,296/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi 1.5 6AT

₹18.53 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,12,900
RTO
2,70,193
Insurance
69,702
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
18,53,295
EMI@39,835/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus 1.5 MT

₹18.67 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,23,900
RTO
2,72,063
Insurance
70,106
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
18,66,569
EMI@40,120/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi (O) 1.5 6AT

₹19.15 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,63,900
RTO
2,78,863
Insurance
71,578
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
19,14,841
EMI@41,157/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus (O) 1.5 MT

₹19.37 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,81,900
RTO
2,81,923
Insurance
72,241
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
19,36,564
EMI@41,624/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Vxi 1.5 eCVT

₹20.04 Lakhs*On-Road Price
1490 cc
Hybrid (Electric + Petrol)
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,37,900
RTO
2,91,443
Insurance
74,302
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
20,04,145
EMI@43,077/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus 1.5 6AT

₹21.02 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,18,900
RTO
3,05,213
Insurance
77,283
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
21,01,896
EMI@45,178/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT

₹21.72 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,76,900
RTO
3,15,073
Insurance
79,417
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
21,71,890
EMI@46,682/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi 1.5 eCVT

₹21.76 Lakhs*On-Road Price
1490 cc
Hybrid (Electric + Petrol)
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,79,900
RTO
3,15,583
Insurance
79,528
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
21,75,511
EMI@46,760/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi (O) 1.5 eCVT

₹22.47 Lakhs*On-Road Price
1490 cc
Hybrid (Electric + Petrol)
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,38,900
RTO
3,25,613
Insurance
81,699
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
22,46,712
EMI@48,291/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus 1.5 6AT 4WD

₹22.77 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,63,900
RTO
3,29,863
Insurance
82,619
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
22,76,882
EMI@48,939/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT 4WD

₹23.47 Lakhs*On-Road Price
1462 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,21,900
RTO
3,39,723
Insurance
84,754
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
23,46,877
EMI@50,444/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus 1.5 eCVT

₹23.77 Lakhs*On-Road Price
1490 cc
Hybrid (Electric + Petrol)
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,46,900
RTO
3,43,973
Insurance
85,674
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
23,77,047
EMI@51,092/mo
Add to Compare
View breakup

Victoris Zxi Plus (O) 1.5 eCVT

₹24.40 Lakhs*On-Road Price
1490 cc
Hybrid (Electric + Petrol)
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,98,900
RTO
3,52,813
Insurance
87,587
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bengaluru
24,39,800
EMI@52,441/mo
Add to Compare
View breakup

Paying too much for your Car Insurance?

Maruti Suzuki Victoris Alternatives

MG Hector

MG Hector

11.99 - 19.19 Lakhs
Check OffersCheck Offers
Hector Price in Delhi
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

10.77 - 19.72 Lakhs
+2
Check OffersCheck Offers
Grand Vitara Price in Delhi
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

10.99 - 20.19 Lakhs
+3
Check OffersCheck Offers
Urban Cruiser Hyryder Price in Delhi
UPCOMING
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

9 - 15 Lakhs
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

12.31 - 14.45 Lakhs
+1
Check OffersCheck Offers
Jimny Price in Delhi
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

10.69 - 18.99 Lakhs
+3
Check OffersCheck Offers
Kushaq Price in Delhi

Maruti Suzuki Victoris User Reviews & Ratings

4.3
177 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
1
3 & aboverating star
14
4 & aboverating star
85
5 ratingrating star
77
Write a Review

User Reviews

Outstanding Quality
Look and performance wise it is best option for customer needs and wants . It's a available on very affordable prices..
By: Pawan Anand (Dec 6, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Perfect highway cruiser with look
Good-looking car within budget, offering awesome features including Dolby audio. The big boot space and CNG option are additional advantages.
By: Uday (Oct 4, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Best modern cruiser on Highway all safety stars
Excellent performance and drive and comfortable and health safety and security with smooth cool milage 30+long distance on higher milage great pleasure performance with victorious turn and comfortable journey never tyreing feeling extra money extra drive enthusiastic racing car experience.Buying victorious is really great victory. Best modern car India on road's with all extra accepted accident proofing.
By: DrRajendraKumar BidariBRKINSBengulurbrkinsyahoocom (Sept 29, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Victorious Brings a Modern Twist to EXL6
The Victorious doesn’t have a ‘wow’ factor—it looks like a new version of the EXL6. I was curious to check it out, but it didn’t impress as expected. However, it is a good family car with many new features, though it comes at a higher price.
By: Rahul (Sept 19, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
perfect highway cruiser with best function
The Maruti 2025 is a very comfortable and good car. I feel its sales are low despite offering many features at an affordable price. This car is truly one of the best, and it’s hard to explain all its qualities in just 100 words, as there are so many things that make it special.
By: paranshu chopra (Sept 4, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

Maruti Suzuki Victoris Related News

Both the SUVs possess distinct personalities and are built for different types of buyers.
Tata Sierra vs Maruti Victoris: My Personal Experience Of Driving Both SUVs
15 Dec 2025
Suzuki has showcased the CBG-powered Victoris SUV at the Japan Mobility Show 2025 to highlight its multi-pathway approach towards carbon neutral fuel tech
Suzuki Victoris CBG showcased at Japan Mobility Show 2025 under carbon-neutral push
29 Oct 2025
The all-new Victoris is offered in three different powertrain options and is sold via the wider Maruti Suzuki Arena network
Maruti Suzuki Victoris bags over 25,000 bookings since launch, waiting period extends to 10 weeks
2 Oct 2025
The Maruti Victoris and Kia Seltos compete in the same segment and check much of the same boxes while catering to slightly different buyers
Maruti Suzuki Victoris vs Kia Seltos: Price, features, and specifications compared
29 Sept 2025
Maruti Suzuki Victoris becomes the second vehicle from India's largest carmaker to score a five star safety rating in Global NCAP
From Maruti Suzuki Victoris to Tata Punch EV: Here are top 5 safest SUVs in India based on BNCAP test ratings
29 Sept 2025
View all
 Maruti Suzuki Victoris Related News

Maruti Suzuki Videos

Maruti claims the fuel efficiency figure for the manual gearbox stands at 24.79 kmpl whereas the AMT transmission is rated at 25.71 kmpl. While driving in the city, we noticed efficiency hovering around the 14 kmpl mark but we will have to do proper tests to further comment on its real world performance.
Five reasons why Maruti Suzuki Dzire remains a hit in India after 16 years
30 Dec 2024
Maruti Suzuki has luanched the new Dzire at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>6.79 lakh (ex-showroom, introductory) to renew rivalry with other sub-compact sedans like Honda Amaze and Hyundai Aura.
Maruti Suzuki Dzire 2024 review: Aura enhanced to Amaze sedan lovers?
12 Nov 2024
Maruti Suzuki Dzire 2024 sedan has secured five-star safety rating at the Global NCAP crash tests. This is the highest safety rating achieved by any Maruti car at any crash tests globally. Maruti will launch the new Dzire in India on November 11.
Maruti Suzuki Dzire gets 5-star safety rating at Global NCAP: Safest Maruti car ever
8 Nov 2024
The 2024 Maruti Suzuki Swift comes with a new Z Series petrol engine which replaces the old K Series unit. The new engine, now less powerful, promises to offer improved fuel efficiency.
2024 Maruti Suzuki Swift: Pros and cons explained
6 Jun 2024
Maruti Suzuki has launched the fourth generation Swift hatchback in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>7.50 lakh (ex-showroom). Under the hood, the Swift gets a new 1.2-litre 3-cylinder engine mated to 5-speed manual and 4-speed AMT gearbox.
2024 Maruti Suzuki Swift review: Is it swifter with new engine?
16 May 2024
View all
 

Popular Maruti Suzuki Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Maruti Suzuki Cars

Latest Cars in India 2026

Honda City

Honda City

12 - 20.99 Lakhs
Check Offers
BMW M440i

BMW M440i

1.09 Cr
Check Offers
Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

55.7 Lakhs
Check Offers
Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA

55 - 64 Lakhs
Check Offers
Kia Syros

Kia Syros

8.4 - 15.8 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

8.85 - 10.49 Lakhs
Check Offers
Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Tata Tiago EV facelift

Tata Tiago EV facelift

7.99 - 11.14 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Tiago facelift

Tata Tiago facelift

4.59 - 79 Lakhs Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check details