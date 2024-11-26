hamburger icon
HomeNew CarsMahindraXEV 9SOn Road Price in Balasore
XEV 9SSpecs & FeaturesRangeUser ReviewsColoursImages
Mahindra XEV 9S Front Right Side

Mahindra XEV 9S On Road Price in Balasore

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
19.95 - 30.2 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

XEV 9S Price in

Mahindra XEV 9S on road price in Balasore starts from Rs. 20.91 Lakhs. The on road price for Mahindra XEV 9S top variant goes up to Rs. 30.95 Lakhs in Balasore. The lowest price model is Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh and the most priced model is Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh. Visit your nearest Mahindra XEV 9S dealers and showrooms in Balasore for best offers. XEV 9S on road price breakup in Balasore includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the XEV 9S is mainly compared to VinFast VF7 price in Balasore (Rs. 21.89 Lakhs), Tata Harrier EV price in Balasore (Rs. 21.49 Lakhs) and Toyota Urban Cruiser EBELLA price in Balasore (Rs. 20 Lakhs).
Variants On-Road Price
Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh ₹ 20.91 Lakhs
Mahindra XEV 9S Pack One Above 79kWh ₹ 23.17 Lakhs
Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70kWh ₹ 25.76 Lakhs
Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79kWh ₹ 26.80 Lakhs
Mahindra XEV 9S Pack Three 79kWh ₹ 28.77 Lakhs
Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh ₹ 30.95 Lakhs

Mahindra XEV 9S Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

XEV 9S Pack One Above 59kWh

₹20.91 Lakhs*On-Road Price
59 KWh
202 Kmph
521 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,95,000
RTO
12,000
Insurance
83,699
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bhubaneswar
(Price not available in Balasore)
20,91,199
EMI@44,948/mo
Add to Compare
Close

XEV 9S Pack One Above 79kWh

₹23.17 Lakhs*On-Road Price
79 KWh
202 Kmph
679 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
21,95,000
RTO
12,000
Insurance
1,09,408
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bhubaneswar
(Price not available in Balasore)
23,16,908
EMI@49,799/mo
Add to Compare
View breakup

XEV 9S Pack Two Above 70kWh

₹25.76 Lakhs*On-Road Price
70 KWh
202 Kmph
600 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
24,45,000
RTO
12,000
Insurance
1,18,777
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bhubaneswar
(Price not available in Balasore)
25,76,277
EMI@55,374/mo
Add to Compare
View breakup

XEV 9S Pack Two Above 79kWh

₹26.80 Lakhs*On-Road Price
79 KWh
202 Kmph
679 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
25,45,000
RTO
12,000
Insurance
1,22,525
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bhubaneswar
(Price not available in Balasore)
26,80,025
EMI@57,604/mo
Add to Compare
View breakup

XEV 9S Pack Three 79kWh

₹28.77 Lakhs*On-Road Price
79 KWh
202 Kmph
679 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
27,35,000
RTO
12,000
Insurance
1,29,645
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bhubaneswar
(Price not available in Balasore)
28,77,145
EMI@61,841/mo
Add to Compare
View breakup

XEV 9S Pack Three Above 79kWh

₹30.95 Lakhs*On-Road Price
79 KWh
202 Kmph
679 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
29,45,000
RTO
12,000
Insurance
1,37,515
FasTag Charges
500
On-Road Price in Bhubaneswar
(Price not available in Balasore)
30,95,015
EMI@66,524/mo
Add to Compare
View breakup

Paying too much for your Car Insurance?

Mahindra XEV 9S Alternatives

VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
VF7 Price in Delhi
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

21.49 - 30.23 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Harrier EV Price in Delhi
UPCOMING
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
BE 6 Price in Delhi
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

21.9 - 31.25 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
XEV 9e Price in Delhi
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

18.02 - 24.55 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Creta EV Price in Delhi

Mahindra XEV 9S Related News

View all
 Mahindra XEV 9S Related News

Mahindra Videos

View all
 

Top Electric Cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹10.5 - 19.99 Lakhs
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹34.16 - 49.59 Lakhs
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹21.9 - 31.25 Lakhs
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹17.49 - 22.24 Lakhs
View allPopular Electric Cars

Popular Mahindra Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Mahindra Cars

Latest Cars in India 2026

Hyundai Verna

Hyundai Verna

10.98 - 18.25 Lakhs
Check Offers
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class

1.4 Cr Onwards
Check Offers
Tata Punch EV

Tata Punch EV

9.69 - 12.59 Lakhs
Check Offers
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

46.99 Lakhs
Check Offers
Nissan Gravite

Nissan Gravite

5.65 - 9.2 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.49 - 24.34 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Renault Bridger

Renault Bridger

7 Lakhs Exp. Price
Check details
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 Lakhs Exp. Price
Check details
Audi SQ8

Audi SQ8

1.13 - 2.34 Cr Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details