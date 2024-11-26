|Variants
|On-Road Price
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh
|₹ 21.12 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 21.91 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79kWh
|₹ 23.40 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 24.19 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70kWh
|₹ 26.02 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 26.81 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79kWh
|₹ 27.07 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 27.86 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79kWh
|₹ 29.06 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 29.85 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh
|₹ 31.26 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 32.18 Lakhs
Popular Mahindra Cars
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
Latest Cars in India 2026
Popular Cars in India 2026
Upcoming Cars in India 2026