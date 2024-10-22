|Variants
|On-Road Price
|Kia Carens Clavis EV HTK Plus
|₹ 18.94 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX E
|₹ 21.01 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX E 42 kWh 6 STR
|₹ 20.82 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX
|₹ 21.53 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX 42 kWh 6 STR
|₹ 21.34 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX E ER 51.4 kWh 6 STR
|₹ 22.89 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX E ER
|₹ 23.09 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX ER
|₹ 23.61 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX ER 51.4 kWh 6 STR
|₹ 23.41 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX Plus ER 51.4 kWh 6 STR
|₹ 23.41 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV GTX 51.4 kWh 6 STR
|₹ 23.91 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV GTX 51.4 kWh 7 STR
|₹ 23.91 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV HTX Plus ER
|₹ 25.68 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV X-Line 51.4 kWh 6 STR
|₹ 26 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV X-Line 51.4 kWh 7 STR
|₹ 26 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV GTX Plus 51.4 kWh 6 STR
|₹ 26 Lakhs
|Kia Carens Clavis EV GTX Plus 51.4 kWh 7 STR
|₹ 26 Lakhs
*Ex-showroom price
