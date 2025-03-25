3cr-v is #3 of 5
Honda cr-v price starts at ₹ 28.27 Lakhs and goes up to ₹ 29.5 Lakhs (Ex-showroom). Honda cr-v comes in 4 variants. Honda cr-v's top variant is Special Edition 2WD Petrol CVT.
See where HT Auto's editors placed the cr-v in their top picks
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Honda cr-v
|Rs. 28.27 LakhsOnwards
|-
|152 bhp
|189 Nm
|Automatic
|SUV
|6
|198 mm
|522 litres
|4631 mm
|1855 mm
|1679 mm
|5.5 metres
|BYD Atto 3
|Rs. 24.99 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|SUV
|7
|175 mm
|440 litres
|4455 mm
|1875 mm
|1615 mm
|-
|cr-vVSAtto 3
|Mahindra XEV 9e
|Rs. 21.9 LakhsOnwards
|282 bhp
|380 Nm
|-
|SUV
|7
|207 mm
|663 litres
|4789 mm
|1907 mm
|1694 mm
|5 metres
|cr-vVSXEV 9e
|Tata Harrier EV
|Rs. 21.79 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|SUV
|7
|-
|502 litres
|4607 mm
|2132 mm
|1740 mm
|5.75 metres
|cr-vVSHarrier EV
|VinFast VF7
|Rs. 22.99 LakhsOnwards
|349 bhp
|500 Nm
|-
|SUV
|7
|190 mm
|537 litres
|4550 mm
|1893 mm
|1596 mm
|-
|cr-vVSVF7
|Mahindra BE 6 SPORTEQ
|Rs. 19.45 LakhsOnwards
|282 bhp
|360 Nm
|-
|Coupe
|7
|207 mm (unladen)
|-
|4371 mm
|1627 mm
|1907 mm
|5 metres
|cr-vVSBE 6 SPORTEQ
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|SUV
|Airbags
|Yes
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1997 cc
|Sunroof
|Yes
|Fuel Type
|Petrol
Honda cr-v in India is available in Petrol variants. Average mileage of Honda cr-v's petrol variant is 14.4 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Honda cr-v 2WD Petrol CVT comes with a 57 litres fuel tank.
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