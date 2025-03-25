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DISCONTINUED

HONDA cr-v

₹28.27 - 29.5 Lakhs*
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Honda cr-v is discontinued and no longer produced.
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Honda cr-v Key Specs

  • Engine iconEngine
    1997 cc
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    522 litres
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1545 kg
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Honda cr-v Variants

Honda cr-v price starts at ₹ 28.27 Lakhs and goes up to ₹ 29.5 Lakhs (Ex-showroom). Honda cr-v comes in 4 variants. Honda cr-v's top variant is Special Edition 2WD Petrol CVT.
4 Variants Available
cr-v 2WD Petrol CVT
₹28.27 Lakhs*
1997 cc
Petrol
Automatic
cr-v CR-V 2WD Petrol CVT
₹28.27 Lakhs*
1997 cc
Petrol
Automatic
cr-v CR-V Special Edition 2WD Petrol CVT
₹29.5 Lakhs*
1997 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Honda cr-v Visual Comparison

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Honda cr-v comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Honda cr-v
Honda cr-v image
Rs. 28.27 LakhsOnwards-152 bhp189 NmAutomaticSUV6198 mm522 litres4631 mm1855 mm1679 mm5.5 metres
BYD Atto 3BYD Atto 3 imageRs. 24.99 LakhsOnwards
4.4103
---SUV7175 mm440 litres4455 mm1875 mm1615 mm-cr-vVSAtto 3
Mahindra XEV 9eMahindra XEV 9e imageRs. 21.9 LakhsOnwards
4.4325
282 bhp380 Nm-SUV7207 mm663 litres4789 mm1907 mm1694 mm5 metrescr-vVSXEV 9e
Tata Harrier EVTata Harrier EV imageRs. 21.79 LakhsOnwards
4.4187
---SUV7-502 litres4607 mm2132 mm1740 mm5.75 metrescr-vVSHarrier EV
VinFast VF7VinFast VF7 imageRs. 22.99 LakhsOnwards
4.7136
349 bhp500 Nm-SUV7190 mm537 litres4550 mm1893 mm1596 mm-cr-vVSVF7
Mahindra BE 6 SPORTEQMahindra BE 6 SPORTEQ imageRs. 19.45 LakhsOnwards
4.4100
282 bhp360 Nm-Coupe7207 mm (unladen)-4371 mm1627 mm1907 mm5 metrescr-vVSBE 6 SPORTEQ

Honda cr-v Images

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Honda cr-v Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Body TypeSUV
AirbagsYes
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Engine1997 cc
SunroofYes
Fuel TypePetrol
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Honda cr-v Mileage

Honda cr-v in India is available in Petrol variants. Average mileage of Honda cr-v's petrol variant is 14.4 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Honda cr-v 2WD Petrol CVT comes with a 57 litres fuel tank.

Select Variant:
2WD Petrol CVT
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
14.4 kmpl

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