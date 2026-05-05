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Force Motors Traveller N Traveller N

Force Motors Traveller N On Road Price in Pune

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14.92 - 22.16 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
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Traveller N Price in

Force Motors Traveller N on road price in Pune starts from Rs. 14.93 Lakhs. The on road price for Force Motors Traveller N top variant goes up to Rs. 22.16 Lakhs in Pune. The lowest price model is Force Motors Traveller N 3050 WB and the most priced model is Force Motors Traveller N Wider Body 4020 WB CNG. Visit your nearest Force Motors Traveller N dealers and showrooms in Pune for best offers. Traveller N on road price breakup in Pune includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants.
Variants On-Road Price
Force Motors Traveller N 3050 WB ₹ 14.93 Lakhs
Force Motors Traveller N 3350 WB ₹ 17.63 Lakhs
Force Motors Traveller N Wider Body 3350 WB ₹ 17.86 Lakhs
Force Motors Traveller N 3700 WB ₹ 19.43 Lakhs
Force Motors Traveller N 4020 WB ₹ 20.20 Lakhs
Force Motors Traveller N Wider Body 4020 WB ₹ 21.02 Lakhs
Force Motors Traveller N 4020 WB CNG ₹ 21.73 Lakhs
Force Motors Traveller N Wider Body 4020 WB CNG ₹ 22.16 Lakhs

Force Motors Traveller N Variant Wise Price List in

Fuel Type:
Transmission:

Traveller N 3050 WB

₹14.93 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
Diesel
Manual
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Ex-Showroom-Price
14,92,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
14,92,500
EMI@32,080/mo
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Traveller N 3350 WB

₹17.63 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
Diesel
Manual
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Ex-Showroom-Price
17,62,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
17,62,500
EMI@37,883/mo
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Traveller N Wider Body 3350 WB

₹17.86 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
Diesel
Manual
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Ex-Showroom-Price
17,86,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
17,86,500
EMI@38,399/mo
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Traveller N 3700 WB

₹19.43 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
Diesel
Manual
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Ex-Showroom-Price
19,43,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
19,43,500
EMI@41,773/mo
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Traveller N 4020 WB

₹20.20 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
Diesel
Manual
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Ex-Showroom-Price
20,19,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
20,19,500
EMI@43,407/mo
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Traveller N Wider Body 4020 WB

₹21.02 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
Diesel
Manual
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Ex-Showroom-Price
21,01,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
21,01,500
EMI@45,169/mo
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Traveller N 4020 WB CNG

₹21.73 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
CNG
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
21,72,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
21,72,500
EMI@46,695/mo
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Traveller N Wider Body 4020 WB CNG

₹22.16 Lakhs*On-Road Price
2596 cc
CNG
Manual
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Ex-Showroom-Price
22,16,000
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Pune)
22,16,500
EMI@47,641/mo
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