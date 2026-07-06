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BENTLEY Torcal

Exp. Launch on 23 Sept 2026
₹5 - 6 Cr*
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Bentley Torcal Specifications and Features

Body TypeSUV

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