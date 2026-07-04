|Variants
|On-Road Price
|Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Legacy Black
|₹ 2.22 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Scrambler 350 OG Yellow
|₹ 2.28 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Rogue Red
|₹ 2.28 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Rally Blue
|₹ 2.32 Lakhs
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