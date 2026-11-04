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UBX 06
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UPCOMING
VIDA
UBX 06
Expected Launch: Yet to be announced
₹1.5 - 2.5 Lakhs*
Review & Win ₹2000
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Specs
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Vida UBX 06 Images
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UBX 06 Images
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