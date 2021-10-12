Trident 660Images
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UPCOMING

TRIUMPH Trident 660 Mileage

Exp. Launch in Dec 2026
₹8.99 Lakhs* Onwards
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Triumph Trident 660 Visual Comparison

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