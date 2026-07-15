Triumph Speed Twin [2021-2024] Key Specs
- Engine1200 cc
- Mileage19.6 kmpl
- Power100 ps
- Speed165 kmph
- Max Torque112 Nm
- Kerb Weight216 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Triumph Speed Twin [2021-2024]
|Rs. 9.46 LakhsOnwards
|-
|1200 cc
|-
|112 Nm
|Sports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes
|216 kg
|2099 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Triumph Bonneville T120
|Rs. 11.85 LakhsOnwards
|-
|1200 cc
|80 PS
|105 Nm
|Sports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes
|236 kg
|2170 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Speed Twin [2021-2024]VSBonneville T120
|Triumph Scrambler 1200 X
|Rs. 12.64 LakhsOnwards
|-
|1200 cc
|90PS
|110Nm
|Cafe Racer Bikes
|228 kg
|2273 mm
|Disc
|Disc
|-
|Speed Twin [2021-2024]VSScrambler 1200 X
|Kawasaki Z900
|Rs. 9.99 LakhsOnwards
|948 cc
|124 PS
|98.6 Nm
|Sports Naked Bikes
|213 kg
|2065 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Speed Twin [2021-2024]VSZ900
|Ducati Scrambler
|Rs. 9.97 LakhsOnwards
|803 cc
|74.01 PS
|65.2 Nm
|Cafe Racer Bikes
|191 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Speed Twin [2021-2024]VSScrambler
|Triumph Bonneville T100
|Rs. 9.69 LakhsOnwards
|-
|900 cc
|65 PS
|80 Nm
|Sports Naked Bikes
|228 kg
|2230 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Speed Twin [2021-2024]VSBonneville T100
Triumph Speed Twin [2021-2024] is available in the 3 Colours in India.
|Max Power
|100 PS
|Body Type
|Sports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|112 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|19.6 kmpl
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|1200.0 cc
|Max Speed
|165 Kmph
|Fuel Type
|Petrol
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