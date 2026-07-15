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DISCONTINUED

TRIUMPH Speed Twin [2021-2024]

₹9.46 - 10.99 Lakhs*
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Triumph Speed Twin [2021-2024] is discontinued and no longer produced.
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Triumph Speed Twin [2021-2024] Alternatives

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Speed Twin [2021-2024]vsBonneville T100

Triumph Speed Twin [2021-2024] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1200 cc
  • Mileage iconMileage
    19.6 kmpl
  • Power iconPower
    100 ps
  • Speed iconSpeed
    165 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    112 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    216 kg
View All Speed Twin [2021-2024] SpecsView specs icon

Triumph Speed Twin [2021-2024] Videos

  • Full Videos

Triumph Speed Twin [2021-2024] Variants

Triumph Speed Twin [2021-2024] price starts at ₹ 9.46 Lakhs and goes up to ₹ 10.99 Lakhs (Ex-showroom). Triumph Speed Twin [2021-2024] comes in 2 variants. Triumph Speed Twin [2021-2024]'s top variant is Speed Twin STD.
2 Variants Available
UPCOMING
Speed Twin [2021-2024] STD BS6
₹9.46 Lakhs*
1200 cc
Speed Twin [2021-2024] Speed Twin STD
₹10.99 Lakhs*
1200 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price (expected price for upcoming models) for the respective model in the selected city.
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Triumph Speed Twin [2021-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Speed Twin [2021-2024].
Triumph Speed Twin [2021-2024]
Triumph Bonneville T120
VS
Triumph Speed Twin [2021-2024]Select model
Triumph Bonneville T120Select model
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Triumph Speed Twin [2021-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Triumph Speed Twin [2021-2024]
Triumph Speed Twin [2021-2024] image
Rs. 9.46 LakhsOnwards-1200 cc-112 NmSports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes216 kg2099 mmDiscDiscAlloy
Triumph Bonneville T120Triumph Bonneville T120 imageRs. 11.85 LakhsOnwards-1200 cc80 PS105 NmSports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes236 kg2170 mmDiscDiscSpokeSpeed Twin [2021-2024]VSBonneville T120
Triumph Scrambler 1200 XTriumph Scrambler 1200 X imageRs. 12.64 LakhsOnwards-1200 cc90PS110NmCafe Racer Bikes228 kg2273 mmDiscDisc-Speed Twin [2021-2024]VSScrambler 1200 X
Kawasaki Z900Kawasaki Z900 imageRs. 9.99 LakhsOnwards
3.51
948 cc124 PS98.6 NmSports Naked Bikes213 kg2065 mmDouble DiscDiscAlloySpeed Twin [2021-2024]VSZ900
Ducati ScramblerDucati Scrambler imageRs. 9.97 LakhsOnwards
4.82
803 cc74.01 PS65.2 NmCafe Racer Bikes191 kg-DiscDiscSpokeSpeed Twin [2021-2024]VSScrambler
Triumph Bonneville T100Triumph Bonneville T100 imageRs. 9.69 LakhsOnwards-900 cc65 PS80 NmSports Naked Bikes228 kg2230 mmDiscDiscSpokeSpeed Twin [2021-2024]VSBonneville T100

Triumph Speed Twin [2021-2024] Images

Triumph Speed Twin [2021-2024] Image 1
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Triumph Speed Twin [2021-2024] Colours

Triumph Speed Twin [2021-2024] is available in the 3 Colours in India.

Jet black

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15 Jul 2026
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Triumph Speed Twin [2021-2024] Specifications and Features

Max Power100 PS
Body TypeSports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes
Charging PointYes
Max Torque112 Nm
TransmissionManual
Mileage19.6 kmpl
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine1200.0 cc
Max Speed165 Kmph
Fuel TypePetrol
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