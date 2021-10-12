New Tiger 1200Images
UPCOMING

TRIUMPH New Tiger 1200 Mileage

Exp. Launch on 27 Oct 2026
₹20.25 - 23.75 Lakhs*
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