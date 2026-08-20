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TRIUMPH Bonneville T100

₹9.69 - 10.29 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Triumph Bonneville T100 Price:

Triumph Bonneville T100 is priced between Rs. 9.69 - 10.29 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Triumph Bonneville T100?

The Triumph Bonneville T100 is available in 2 variants - STD, Icon Edition.

What are the Triumph Bonneville T100 colour options?

Triumph Bonneville T100 comes in three colour options: Aluminium Baja Orange, Icon Edition Aluminium Silver Sapphire Black, Jet Black.

What are the engine, performance, and specifications of Triumph Bonneville T100?

Triumph Bonneville T100 comes in petrol engine options, comes with 900.0 cc engine, and features a Sports Naked Bikes body type.

Which are the major rivals of Triumph Bonneville T100?

Triumph Bonneville T100 rivals are Kawasaki Z900, Triumph Trident 660, Yamaha MT-09, Triumph Bonneville T120, Honda CB650R, Honda CBR650R.

What is the mileage of Triumph Bonneville T100?

Triumph Bonneville T100 comes with a mileage of 24.39 kmpl (Company claimed).

Triumph Bonneville T100 Key Specs

  • Engine iconEngine
    900 cc
  • Mileage iconMileage
    24.39 kmpl
  • Power iconPower
    65 ps
  • Speed iconSpeed
    185 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    80 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    228 kg
View All Bonneville T100 SpecsView specs icon

Triumph Bonneville T100 Variants

Triumph Bonneville T100 price starts at ₹ 9.69 Lakhs and goes up to ₹ 10.29 Lakhs (Ex-showroom). Triumph Bonneville T100 comes in 2 variants. Triumph Bonneville T100's top variant is Icon Edition.
2 Variants Available
Bonneville T100 STD
₹9.69 Lakhs*
900 cc
185 kmph
Bonneville T100 Icon Edition
₹10.29 Lakhs*
900 cc
185 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Triumph Bonneville T100 Latest Updates

Calendar icon20 Aug 2026
AXOR unveils MX Carbon, the world's lightest triple-certified off-road helmet, emphasizing carbon-fibre construction for reduced rider fatigue.Read Full Story
Calendar icon25 Jun 2026
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Indian engineering teams are partnering with global auto parts manufacturers to advance vehicle technologies, enhancing India's role in automotive R&D.Read Full Story

Triumph Bonneville T100 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Bonneville T100.
Triumph Bonneville T100
Kawasaki Z900
VS
Triumph Bonneville T100Select model
Kawasaki Z900Select model
Select a feature you want to compare:
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Triumph Bonneville T100 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Triumph Bonneville T100
Triumph Bonneville T100 image
Rs. 9.69 LakhsOnwards-900 cc65 PS80 NmSports Naked Bikes228 kg2230 mmDiscDiscSpoke
Kawasaki Z900Kawasaki Z900 imageRs. 9.99 LakhsOnwards
3.51
948 cc124 PS98.6 NmSports Naked Bikes213 kg2065 mmDouble DiscDiscAlloyBonneville T100VSZ900
Triumph Trident 660Triumph Trident 660 imageRs. 8.99 LakhsOnwards
4.6100
660 cc81 PS64 NmSports Naked Bikes190 kg2020 mmDiscDiscAlloyBonneville T100VSTrident 660
Triumph Bonneville T120Triumph Bonneville T120 imageRs. 11.85 LakhsOnwards-1200 cc80 PS105 NmSports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes236 kg2170 mmDiscDiscSpokeBonneville T100VSBonneville T120
Honda CB650RHonda CB650R imageRs. 10.3 LakhsOnwards
4.7101
649 cc95.17 PS63 NmSports Bikes205 kg2120 mmDiscDiscAlloyBonneville T100VSCB650R
Honda CBR650RHonda CBR650R imageRs. 11.16 LakhsOnwards
4.3193
649 cc95.17 PS95.17 PSSports Bikes209 kg2120 mmDiscDiscAlloyBonneville T100VSCBR650R

Triumph Bonneville T100 Images

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Triumph Bonneville T100 Colours

Triumph Bonneville T100 is available in the 3 Colours in India.

Aluminium Baja Orange
Icon Edition Aluminium Silver Sapphire Black
Jet Black
Aluminium baja orange

Triumph Bonneville T100 Alternatives

Kawasaki Z900

Kawasaki Z900

9.99 Lakhs
Bonneville T100vsZ900
Triumph Trident 660

Triumph Trident 660

8.99 Lakhs
Bonneville T100vsTrident 660
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11.5 Lakhs Onwards
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Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

11.85 - 12.65 Lakhs
Bonneville T100vsBonneville T120
Honda CB650R

Honda CB650R

10.3 Lakhs
Bonneville T100vsCB650R
Honda CBR650R

Honda CBR650R

11.16 Lakhs
Bonneville T100vsCBR650R

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Triumph Bonneville T100 Specifications and Features

Max Power65 PS
Body TypeSports Naked Bikes
Max Torque80 Nm
TransmissionManual
Mileage24.39 kmpl
Traction ControlYes
HeadlightHalogen
Engine900.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed185 Kmph
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