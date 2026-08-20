Triumph Bonneville T100 Key Specs
- Engine900 cc
- Mileage24.39 kmpl
- Power65 ps
- Speed185 kmph
- Max Torque80 Nm
- Kerb Weight228 kg
Triumph Bonneville T100 is priced between Rs. 9.69 - 10.29 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Triumph Bonneville T100 is available in 2 variants - STD, Icon Edition.
Triumph Bonneville T100 comes in three colour options: Aluminium Baja Orange, Icon Edition Aluminium Silver Sapphire Black, Jet Black.
Triumph Bonneville T100 comes in petrol engine options, comes with 900.0 cc engine, and features a Sports Naked Bikes body type.
Triumph Bonneville T100 rivals are Kawasaki Z900, Triumph Trident 660, Yamaha MT-09, Triumph Bonneville T120, Honda CB650R, Honda CBR650R.
Triumph Bonneville T100 comes with a mileage of 24.39 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Triumph Bonneville T100
|Rs. 9.69 LakhsOnwards
|-
|900 cc
|65 PS
|80 Nm
|Sports Naked Bikes
|228 kg
|2230 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Kawasaki Z900
|Rs. 9.99 LakhsOnwards
|948 cc
|124 PS
|98.6 Nm
|Sports Naked Bikes
|213 kg
|2065 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Bonneville T100VSZ900
|Triumph Trident 660
|Rs. 8.99 LakhsOnwards
|660 cc
|81 PS
|64 Nm
|Sports Naked Bikes
|190 kg
|2020 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Bonneville T100VSTrident 660
|Triumph Bonneville T120
|Rs. 11.85 LakhsOnwards
|-
|1200 cc
|80 PS
|105 Nm
|Sports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes
|236 kg
|2170 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Bonneville T100VSBonneville T120
|Honda CB650R
|Rs. 10.3 LakhsOnwards
|649 cc
|95.17 PS
|63 Nm
|Sports Bikes
|205 kg
|2120 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Bonneville T100VSCB650R
|Honda CBR650R
|Rs. 11.16 LakhsOnwards
|649 cc
|95.17 PS
|95.17 PS
|Sports Bikes
|209 kg
|2120 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Bonneville T100VSCBR650R
Triumph Bonneville T100 is available in the 3 Colours in India.
|Max Power
|65 PS
|Body Type
|Sports Naked Bikes
|Max Torque
|80 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|24.39 kmpl
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|Halogen
|Engine
|900.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|185 Kmph
Popular Triumph Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Sports Naked Bikes