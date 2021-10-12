Bonneville T40PriceSpecs & FeaturesImages
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TRIUMPH Bonneville T40 Mileage

₹2.55 - 2.8 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Triumph Bonneville T40 Variants Wise Mileage

Triumph Bonneville T40 price starts at ₹ 2.55 Lakhs and goes up to ₹ 2.8 Lakhs (Ex-showroom). Triumph Bonneville T40 comes in 3 variants. Triumph Bonneville T40's top variant is Black.
3 Variants Available
Bonneville T40 T4
350 cc
₹2.55 Lakhs*
Bonneville T40 STD
350 cc
₹2.8 Lakhs*
Bonneville T40 Black
350 cc
₹2.8 Lakhs*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Triumph Bonneville T40 Alternatives

QJ Motor SRV 300

QJ Motor SRV 300

3.19 Lakhs Onwards
Mileage: 35 kmpl
Bonneville T40vsSRV 300
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Mileage: 30 kmpl
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Mileage: 20.2 kmpl
Bonneville T40vsBullet 650
Royal Enfield Classic 650

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3.61 - 3.75 Lakhs
Mileage: 21.45 kmpl
Bonneville T40vsClassic 650
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+2
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Bonneville T40vsInterceptor 650
BSA Gold Star 650

BSA Gold Star 650

3.1 - 3.45 Lakhs
+1
Mileage: 25 kmpl
Bonneville T40vsGold Star 650

Triumph Bonneville T40 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Bonneville T40.
Triumph Bonneville T40
QJ Motor SRV 300
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