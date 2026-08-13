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STRYDER Airborne

₹42,995*
*Ex-showroom price
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Stryder Airborne Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    40 km
  • Charging iconCharging
    2.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Stryder Airborne Variants

Stryder Airborne price starts at ₹ 42,995 .
1 Variant Available
Airborne STD
₹42,995*
25 kmph
40 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Stryder Airborne Latest Updates

Calendar icon29 Jun 2026
Indian automakers expand globally to reduce tariff risks and enhance market resilience through overseas manufacturing.Read Full Story
Calendar icon9 Apr 2026
Stryder Cycle launches two electric bicycles, Airborne and Arcus, catering to urban commuting and short trips with diverse features.Read Full Story
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Stryder Airborne comparison with similar Bikes

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BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSFRONT BRAKEREAR BRAKERANGEMOTOR POWERCOMPARISON
Stryder Airborne
Stryder Airborne image
Rs. 42,995Onwards-DiscDisc40 km250 W
Stryder ARCUS E-BikeStryder ARCUS E-Bike imageRs. 34,995Onwards-DiscDisc60 km250 WAirborneVSARCUS E-Bike

Stryder Airborne Images

Stryder Airborne Image 1

Stryder Airborne Alternatives

Stryder ARCUS E-Bike

Stryder ARCUS E-Bike

34,995
AirbornevsARCUS E-Bike

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Stryder Airborne Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycle
Battery Capacity36V 10.4 Ah
TransmissionManual
Range40 km
HeadlightLED
Charging Time2-3 Hours
Max Speed25 kmph
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