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Royal Enfield Goan Classic 350 Front Right View

Royal Enfield Goan Classic 350 On Road Price in Siwan

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
2.18 - 2.21 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
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Goan Classic 350 Price in

Royal Enfield Goan Classic 350 on road price in Siwan starts from Rs. 2.66 Lakhs. The on road price for Royal Enfield Goan Classic 350 top variant goes up to Rs. 2.70 Lakhs in Siwan. The lowest price model is Royal Enfield Goan Classic 350 Single Tone and the most priced model is Royal Enfield Goan Classic 350 Dual Tone. Visit your nearest Royal Enfield Goan Classic 350 dealers and showrooms in Siwan for best offers. Goan Classic 350 on road price breakup in Siwan includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Goan Classic 350 is mainly compared to Royal Enfield Classic 350 price in Siwan (Rs. 1.83 Lakhs), Royal Enfield Bullet 350 price in Siwan (Rs. 1.62 Lakhs) and BSA Bantam 350 price in Siwan (Rs. 2.2 Lakhs).
Variants On-Road Price
Royal Enfield Goan Classic 350 Single Tone ₹ 2.66 Lakhs
Royal Enfield Goan Classic 350 Dual Tone ₹ 2.70 Lakhs

Royal Enfield Goan Classic 350 Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Goan Classic 350 Single Tone

₹2.66 Lakhs*On-Road Price
349 cc
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Ex-Showroom-Price
2,35,000
RTO
18,800
Insurance
12,642
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Siwan)
2,66,442
EMI@5,727/mo
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61 offers Available
Close

Goan Classic 350 Dual Tone

₹2.70 Lakhs*On-Road Price
349 cc
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
2,38,000
RTO
19,040
Insurance
12,692
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Siwan)
2,69,732
EMI@5,798/mo
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61 offers Available
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Royal Enfield Goan Classic 350 Alternatives

Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

1.83 - 2.18 Lakhs
+2
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Classic 350 Price in Delhi
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

1.62 - 2.04 Lakhs
+2
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Bullet 350 Price in Delhi
UPCOMING
BSA Bantam 350

BSA Bantam 350

2.2 Lakhs Onwards
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Royal Enfield Meteor 350

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1.96 - 2.19 Lakhs
+2
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Meteor 350 Price in Delhi
Hero Mavrick 440

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1.99 - 2.24 Lakhs
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Mavrick 440 Price in Delhi
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1.93 - 2.16 Lakhs
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42 Bobber Price in Delhi

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