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Royal Enfield Flying Flea C6 Front View

Royal Enfield Flying Flea C6 On Road Price in Diphu

4.5 out of 5
Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
2.79 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
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Flying Flea C6 Price in

Royal Enfield Flying Flea C6 on road price in Diphu starts from Rs. 2.86 Lakhs. Visit your nearest Royal Enfield Flying Flea C6 dealers and showrooms in Diphu for best offers. Flying Flea C6 on road price breakup in Diphu includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Flying Flea C6 is mainly compared to Okaya EV Ferrato Disruptor price in Diphu (Rs. 1.55 Lakhs), Ultraviolette F77 SuperStreet price in Diphu (Rs. 2.99 Lakhs) and Ultraviolette F77 Mach 2 price in Diphu (Rs. 2.99 Lakhs).
Variants On-Road Price
Royal Enfield Flying Flea C6 STD ₹ 2.86 Lakhs

Royal Enfield Flying Flea C6 Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Flying Flea C6 STD

₹2.86 Lakhs*On-Road Price
115 Kmph
154 Km
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Ex-Showroom-Price
2,79,000
Insurance
6,993
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Diphu)
2,85,993
EMI@6,147/mo
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Royal Enfield Flying Flea C6 Alternatives

Okaya EV Ferrato Disruptor

Okaya EV Ferrato Disruptor

1.55 Lakhs
Ferrato Disruptor Price in Delhi
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

2.99 - 3.99 Lakhs
F77 SuperStreet Price in Delhi
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

2.99 - 3.99 Lakhs
+4
F77 Mach 2 Price in Delhi
Ultraviolette X47 Crossover

Ultraviolette X47 Crossover

2.49 - 4.49 Lakhs
X47 Crossover Price in Delhi
Joy e-bike Hurricane

Joy e-bike Hurricane

2.33 Lakhs
Hurricane Price in Delhi
Joy e-bike Beast

Joy e-bike Beast

2.42 Lakhs
Beast Price in Delhi

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