ROYAL ENFIELD Continental GT 650 Colours

Continental GT 650 is available in 6 colours in India - dux deluxe, slipstream blue, british racing green, rocker red, apex grey and mr clean. You can view your favourite Continental GT 650 colour image.
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