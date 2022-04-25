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ROYAL ENFIELD Continental GT 650 Colours

₹3.53 - 3.82 Lakhs*
*Ex-showroom price
EMIs starting from ₹7160
4.5Expert Score
4.3
403
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Continental GT 650 Colours

Continental GT 650 is available in 6 colours in India - dux deluxe, slipstream blue, british racing green, rocker red, apex grey and mr clean. You can view your favourite Continental GT 650 colour image.

Dux Deluxe
Slipstream Blue
British Racing Green
Rocker Red
Apex Grey
Mr Clean
Dux deluxe

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