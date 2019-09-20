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POLARITY SMART Sport Red Colour

₹40,000 - 1.1 Lakhs*
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Sport Red Colour

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Red
Red

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Kinetic Green e-Luna

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69,990 - 82,490
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Detel EV Veeru

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70,000
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Hayasa Nirbhar

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65,550
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Polarity Smart Executive

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38,000 - 1.05 Lakhs
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Fidato Evtech Loder

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83,490
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MOTOVOLT M7

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74,999 - 99,900
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M7 Colours

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