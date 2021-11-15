hamburger icon
Ola Electric S1 Air Front Left View

Ola Electric S1 Air On Road Price in Panna

3.5 out of 5
1.26 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
S1 Air Price in

Ola Electric S1 Air on road price in Panna starts from Rs. 98,540. Visit your nearest Ola Electric S1 Air dealers and showrooms in Panna for best offers. S1 Air on road price breakup in Panna includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the S1 Air is mainly compared to Ampere Magnus G Max price in Panna (Rs. 94,999), Ampere Magnus Grand price in Panna (Rs. 89,999) and Okaya EV Faast F2B price in Panna (Rs. 89,999).
Variants On-Road Price
Ola Electric S1 Air STD ₹ 98,540

Ola Electric S1 Air Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

S1 Air STD

₹ 98,540*On-Road Price
3 KWh
90 Kmph
151 Km
Ex-Showroom-Price
89,999
RTO
4,499
Insurance
4,042
On-Road Price in Indore
(Price not available in Panna)
98,540
EMI@2,118/mo
Ola Electric S1 Air Alternatives

Ampere Magnus G Max

Ampere Magnus G Max

94,999Ex-Showroom
Magnus G Max Price in Delhi
Ampere Magnus Grand

Ampere Magnus Grand

89,999Ex-Showroom
Magnus Grand Price in Delhi
Okaya EV Faast F2B

Okaya EV Faast F2B

89,999Ex-Showroom
Faast F2B Price in Delhi
Komaki SE

Komaki SE

59,999 - 1.1 LakhsEx-Showroom
SE Price in Delhi
Okaya EV Faast F2T

Okaya EV Faast F2T

89,999Ex-Showroom
Faast F2T Price in Delhi
Stella Automobili SA 2000

Stella Automobili SA 2000

86,000 - 94,000Ex-Showroom
SA 2000 Price in Delhi

