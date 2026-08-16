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Scorpio Lifestyler
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UPCOMING
MAHINDRA
Scorpio Lifestyler
Exp. Launch in Apr 2027
₹19.79 - 27 Lakhs*
Review & Win ₹2000
Photos
Specs
Mahindra Scorpio Lifestyler Images
9 images
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Scorpio Lifestyler Images
Mahindra
Scorpio Lifestyler
Specifications and Features
Max Power
172 bhp
Body Type
SUV
Max Torque
400 Nm
Transmission
Manual,Automatic
Engine
2198 cc
Fuel Type
Diesel
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