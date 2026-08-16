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UPCOMING

MAHINDRA Scorpio Lifestyler

Exp. Launch in Apr 2027
₹19.79 - 27 Lakhs*
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Mahindra Scorpio Lifestyler Images

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Mahindra Scorpio Lifestyler Specifications and Features

Max Power172 bhp
Body TypeSUV
Max Torque400 Nm
TransmissionManual,Automatic
Engine2198 cc
Fuel TypeDiesel

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