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XonePriceSpecs & FeaturesImagesAlternativesVariantsEMINews
Komaki Xone Front Left View
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KOMAKI Xone

Launched in Jan 2022

Review & Win ₹2000
₹35,999 - 59,000**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
Photos
Specs
Colours
Variants
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Xone Key Specs

Speed

Category Average: 33.64 kmph

Xone: 60.0 kmph

Range

Category Average: 76.14 km

Xone: 100.0 km

Charging

Category Average: 4.68 hrs

Xone: 5.0 hrs

Battery

Category Average: 1.46 kwh

Xone: 1.54 - 2.2 kwh

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Komaki Xone Variants
Komaki Xone price starts at ₹ 35,999 and goes up to ₹ 59,000 (Ex-showroom). Komaki Xone comes in ...Read More
5 Variants Available
Graphene₹35,999*
60 kmph
55 km
Instrument Console: Digital
Bluetooth Connectivity: Bluetooth
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Battery Capacity: 1.54 kWh
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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Lithium Ion 1.5 kWh₹45,999*
60 kmph
70 km
Battery Capacity: 1.5 kWh
Instrument Console: Digital
Bluetooth Connectivity: Bluetooth
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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Lithium Ion 1.75 kWh₹49,999*
60 kmph
85 km
Battery Capacity: 1.75 kWh
Instrument Console: Digital
Bluetooth Connectivity: Bluetooth
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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Prime₹49,999*
60 kmph
100 km
Battery Capacity: 2 kWh
Instrument Console: Digital
Bluetooth Connectivity: Bluetooth
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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Ace₹59,000*
60 kmph
150 km
Battery Capacity: 2.2 kWh
Instrument Console: Digital
Bluetooth Connectivity: Bluetooth
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Komaki Xone Images

7 images
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Komaki Xone Colours

Komaki Xone is available in the 4 Colours in India.

Black
Gray
Red
White

Komaki Xone Specifications and Features

Battery Capacity1.54-2.2 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
HeadlightLED
Range50-150 km
Charging Time4-6 Hours
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Range
150 km
Range
60 km
Range
100 km
Range
60 km
Range
100 km
Range
-
Range
75 km
Range
-
Range
60 km
Range
60-70 km
Range
75 km
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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Lithium Ion 1.5 kWh
60 kmph | 70 km
₹45,999*
Lithium Ion 1.75 kWh
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Prime
60 kmph | 100 km
₹49,999*
Ace
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₹59,000*
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for 5 Years @ 10.5%* interest rate
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