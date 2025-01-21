Launched in Jan 2022
Category Average: 33.64 kmph
Xone: 60.0 kmph
Category Average: 76.14 km
Xone: 100.0 km
Category Average: 4.68 hrs
Xone: 5.0 hrs
Category Average: 1.46 kwh
Xone: 1.54 - 2.2 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Battery Capacity
|1.54-2.2 kWh
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Headlight
|LED
|Range
|50-150 km
|Charging Time
|4-6 Hours
Komaki Xone
₹35,999*
₹51,115*
₹48,540*
₹51,750*
₹51,900*
₹48,000*
₹53,880*
₹51,528*
₹42,924*
₹54,600*
₹54,880*
Range
150 km
Range
60 km
Range
100 km
Range
60 km
Range
100 km
Range
-
Range
75 km
Range
-
Range
60 km
Range
60-70 km
Range
75 km
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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