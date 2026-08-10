Komaki M-5 Key Specs
- Range100 - 120 km
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Komaki M-5
|Rs. 99,000Onwards
|-
|-
|Sports Bikes, Sports Naked Bikes
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|100-120 km
|-
|-
|Earth Energy EV Evolve Z
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|-
|56 Nm
|Sports Bikes
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|100 km
|40 min
|-
|M-5VSEvolve Z
|Revolt Motors RVX
|Rs. 1.24 LakhsOnwards
|-
|230 Nm
|Sports Bikes
|120 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|160 km
|3 Hours 30 Minutes
|5.3 kW
|M-5VSRVX
|Revolt Motors RV400 BRZ
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|-
|Sports Bikes
|115 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|80-150 km
|3 Hours
|3 kW
|M-5VSRV400 BRZ
|Revolt Motors RV400
|Rs. 1.4 LakhsOnwards
|170 Nm
|Sports Bikes
|108 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|150 km
|3 Hours 30 Minutes
|3000 W
|M-5VSRV400
|Oben Rorr Evo
|Rs. 99,999Onwards
|250 Nm
|Sports Bikes
|140 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|180 km
|90 Minutes
|9 kW
|M-5VSRorr Evo
|Body Type
|Sports Bikes, Sports Naked Bikes
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|100-120 km
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