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DISCONTINUED

KOMAKI M-5

₹99,000*
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Komaki M-5 is discontinued and no longer produced.
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Komaki M-5 Alternatives

Earth Energy EV Evolve Z

Earth Energy EV Evolve Z

1.3 Lakhs
M-5vsEvolve Z
Revolt Motors RVX

Revolt Motors RVX

1.24 Lakhs
M-5vsRVX
Revolt Motors RV400 BRZ

Revolt Motors RV400 BRZ

1.3 Lakhs
M-5vsRV400 BRZ
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

1.4 Lakhs Onwards
M-5vsRV400
Oben Rorr Evo

Oben Rorr Evo

99,999
M-5vsRorr Evo
Oben Rorr EZ

Oben Rorr EZ

99,999 - 1.3 Lakhs
M-5vsRorr EZ

Komaki M-5 Variants

Komaki M-5 price starts at ₹ 99,000 .
1 Variant Available
M-5 STD
₹99,000*
90 kmph
100 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Komaki M-5 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Komaki M-5
Komaki M-5 image
Rs. 99,000Onwards--Sports Bikes, Sports Naked Bikes-DiscDrumAlloy100-120 km--
Earth Energy EV Evolve ZEarth Energy EV Evolve Z imageRs. 1.3 LakhsOnwards-56 NmSports Bikes-DiscDiscAlloy100 km40 min-M-5VSEvolve Z
Revolt Motors RVXRevolt Motors RVX imageRs. 1.24 LakhsOnwards-230 NmSports Bikes120 kgDiscDiscAlloy160 km3 Hours 30 Minutes5.3 kWM-5VSRVX
Revolt Motors RV400 BRZRevolt Motors RV400 BRZ imageRs. 1.3 LakhsOnwards
3.752
-Sports Bikes115 kgDiscDiscAlloy80-150 km3 Hours3 kWM-5VSRV400 BRZ
Revolt Motors RV400Revolt Motors RV400 imageRs. 1.4 LakhsOnwards
4.051
170 NmSports Bikes108 kgDiscDiscAlloy150 km3 Hours 30 Minutes3000 WM-5VSRV400
Oben Rorr EvoOben Rorr Evo imageRs. 99,999Onwards
3.81
250 NmSports Bikes140 kgDiscDiscAlloy180 km90 Minutes9 kWM-5VSRorr Evo

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Komaki M-5
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 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Komaki M-5 Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
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3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
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10 Aug 2026
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Komaki M-5 Specifications and Features

Body TypeSports Bikes, Sports Naked Bikes
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range100-120 km
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