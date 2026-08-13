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HOP ELECTRIC OXO

₹1.28 - 1.61 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Hop Electric OXO Key Specs

  • Speed iconSpeed
    95 kmph
  • Range iconRange
    120 - 150 km
  • Charging iconCharging
    5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    3 - 3.61 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    4.2 - 6.2 kW
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Hop Electric OXO Variants

Hop Electric OXO price starts at ₹ 1.28 Lakhs and goes up to ₹ 1.61 Lakhs (Ex-showroom). Hop Electric OXO comes in 3 variants. Hop Electric OXO's top variant is X.
3 Variants Available
OXO STD
₹1.28 Lakhs*
88 kmph
140 km
OXO Prime
₹1.33 Lakhs*
82 kmph
120 km
OXO X
₹1.61 Lakhs*
6.2 kW
95 kmph
150 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hop Electric OXO Latest Updates

Calendar icon13 Aug 2026
India's auto industry saw record-breaking July sales, with passenger vehicles, two-wheelers, and three-wheelers achieving unprecedented demand.Read Full Story
Calendar icon27 May 2026
India's government intensifies localization checks for its PLI scheme, raising concerns among EV manufacturers amid geopolitical tensions.Read Full Story
Calendar icon8 Apr 2026
Electric car makers urge Karnataka to reconsider a proposed lifetime tax on EVs, fearing it could hinder clean mobility goals.Read Full Story

Hop Electric OXO Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with OXO.
Hop Electric OXO
PURE EV EcoDryft
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Hop Electric OXO comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hop Electric OXO
Hop Electric OXO image
Rs. 1.28 LakhsOnwards--Commuter Bikes140 kgDiscDiscAlloy150 km4 Hours 45 Minutes6300 W
PURE EV eTryst 350PURE EV eTryst 350 imageRs. 1.5 LakhsOnwards
4.787
60 NmCommuter Bikes120 kgDiscDiscAlloy111-171 km6 Hours4.0 kWOXOVSeTryst 350
PURE EV EcoDryftPURE EV EcoDryft imageRs. 1.19 LakhsOnwards-40 NmCommuter Bikes101 kgDiscDrumAlloy131-171 km3 Hours3 kWOXOVSEcoDryft
Revolt Motors RV1Revolt Motors RV1 imageRs. 99,999Onwards
4.150
-Commuter Bikes110 kgDiscDiscAlloy160 km3.30 Hrs2800 WOXOVSRV1
Revolt Motors RV BlazeXRevolt Motors RV BlazeX imageRs. 1.2 LakhsOnwards
4.148
-Commuter Bikes113 kg-DiscAlloy150 km3 Hours 30 Minutes4.1 kWOXOVSRV BlazeX
GT Force TexaGT Force Texa imageRs. 1.2 LakhsOnwards--Commuter Bikes120 kgDiscDiscAlloy120-130 km4-5 Hours-OXOVSTexa

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Hop Electric OXO Images

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Hop Electric OXO Colours

Hop Electric OXO is available in the 5 Colours in India.

Candy red

Hop Electric OXO Alternatives

PURE EV EcoDryft

PURE EV EcoDryft

1.19 - 1.28 Lakhs
OXOvsEcoDryft
PURE EV eTryst 350

PURE EV eTryst 350

1.5 Lakhs
OXOvseTryst 350
Revolt Motors RV1

Revolt Motors RV1

99,999 - 1.05 Lakhs
OXOvsRV1
Revolt Motors RV BlazeX

Revolt Motors RV BlazeX

1.2 Lakhs
OXOvsRV BlazeX
GT Force Texa

GT Force Texa

1.2 Lakhs
OXOvsTexa
Komaki MX3

Komaki MX3

1.15 Lakhs
OXOvsMX3

Hop Electric OXO Related News

The HOP OXO e-motorcycle as well as the LEO and LYF e-scooters get special finance schemes and offers for the festive season
Hop Electric rolls out festive offers for OXO e-bike, LEO & LYF e-scooters. Check out
24 Oct 2023
The Hop Oxo electric motorcycle gets a <span class='webrupee'>₹</span>10,000 discount as part of the monsoon offers
Hop Oxo e-motorcycle, LEO & LYF e-scooters get special discounts for monsoon
14 Jul 2023
The HOP OXO electric motorcycle now comes with improved acceleration in the Eco mode as well as better range prediction
HOP OXO e-motorcycle receives first OTA update since launch, brings new features
10 May 2023
The HOP OXO is priced from <span class='webrupee'>₹</span>1.56 lakh in Telangana
HOP OXO electric motorcycle launched in Telangana at Hyderabad E-Motor Show
9 Feb 2023
The Hop Oxo is a commuter electric bike that promises a range of 150 km and a top speed of 90 kmph
HOP OXO electric motorcycle deliveries begin, garners over 10,000 bookings
14 Dec 2022
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Hop Electric OXO Specifications and Features

Max Power4.2-6.2 kW
Battery Capacity3-3.61 kWh
Body TypeCommuter Bikes
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Range120-150 km
Charging Time5 Hours
Max Speed95 kmph
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