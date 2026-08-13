Hop Electric OXO Key Specs
- Speed95 kmph
- Range120 - 150 km
- Charging5 hrs
- Battery Capacity3 - 3.61 kWh
- Motor Power4.2 - 6.2 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Hop Electric OXO
|Rs. 1.28 LakhsOnwards
|-
|-
|Commuter Bikes
|140 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|150 km
|4 Hours 45 Minutes
|6300 W
|PURE EV eTryst 350
|Rs. 1.5 LakhsOnwards
|60 Nm
|Commuter Bikes
|120 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|111-171 km
|6 Hours
|4.0 kW
|OXOVSeTryst 350
|PURE EV EcoDryft
|Rs. 1.19 LakhsOnwards
|-
|40 Nm
|Commuter Bikes
|101 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|131-171 km
|3 Hours
|3 kW
|OXOVSEcoDryft
|Revolt Motors RV1
|Rs. 99,999Onwards
|-
|Commuter Bikes
|110 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|160 km
|3.30 Hrs
|2800 W
|OXOVSRV1
|Revolt Motors RV BlazeX
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|-
|Commuter Bikes
|113 kg
|-
|Disc
|Alloy
|150 km
|3 Hours 30 Minutes
|4.1 kW
|OXOVSRV BlazeX
|GT Force Texa
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|-
|-
|Commuter Bikes
|120 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|120-130 km
|4-5 Hours
|-
|OXOVSTexa
Hop Electric OXO is available in the 5 Colours in India.
|Max Power
|4.2-6.2 kW
|Battery Capacity
|3-3.61 kWh
|Body Type
|Commuter Bikes
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Mobile Connectivity
|Yes
|Headlight
|LED
|Range
|120-150 km
|Charging Time
|5 Hours
|Max Speed
|95 kmph
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