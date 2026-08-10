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DISCONTINUED

HERO LECTRO EHX20

₹1.35 Lakhs*
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Hero Lectro EHX20 is discontinued and no longer produced.
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Hero Lectro EHX20 Alternatives

SVITCH XE

SVITCH XE

82,250 - 85,400
EHX20vsXE
SVITCH XE Plus

SVITCH XE Plus

1.1 Lakhs
EHX20vsXE Plus
EMotorad EMX

EMotorad EMX

79,999 Onwards
EHX20vsEMX

Hero Lectro EHX20 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 - 80 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All EHX20 SpecsView specs icon

Hero Lectro EHX20 Variants

Hero Lectro EHX20 price starts at ₹ 1.35 Lakhs .
1 Variant Available
EHX20 STD
₹1.35 Lakhs*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Lectro EHX20 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with EHX20.
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Hero Lectro EHX20 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Lectro EHX20
Hero Lectro EHX20 image
Rs. 1.35 LakhsOnwards-Cycles-DiscDiscSpoke---
SVITCH XESVITCH XE imageRs. 82,250Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke60-80 km-250 WEHX20VSXE
SVITCH XE PlusSVITCH XE Plus imageRs. 1.1 LakhsOnwards-Cycles-DiscDrumSpoke80-120 km3-4 Hours250 WEHX20VSXE Plus
EMotorad EMXEMotorad EMX imageRs. 79,999Onwards-Cycles21 kgDiscDiscSpoke50 km4 Hours 30 Minutes250 WEHX20VSEMX

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Hero Lectro EHX20 Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity10.9 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range60-80 km
Charging Time4 Hrs
Max Speed25 kmph
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