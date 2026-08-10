Hero Lectro EHX20 Key Specs
- Speed25 kmph
- Range60 - 80 km
- Charging4 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Hero Lectro EHX20
|Rs. 1.35 LakhsOnwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|-
|-
|-
|SVITCH XE
|Rs. 82,250Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|60-80 km
|-
|250 W
|EHX20VSXE
|SVITCH XE Plus
|Rs. 1.1 LakhsOnwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|80-120 km
|3-4 Hours
|250 W
|EHX20VSXE Plus
|EMotorad EMX
|Rs. 79,999Onwards
|-
|Cycles
|21 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|50 km
|4 Hours 30 Minutes
|250 W
|EHX20VSEMX
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Cycles
|Battery Capacity
|10.9 Ah
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|60-80 km
|Charging Time
|4 Hrs
|Max Speed
|25 kmph
Popular Hero Lectro Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Cycles