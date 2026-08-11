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DISCONTINUED

HERO LECTRO C4

₹23,999*
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Hero Lectro C4 is discontinued and no longer produced.
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Hero Lectro C4 Alternatives

Hero Lectro H3

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27,999 - 30,999
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Hero Lectro C4 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All C4 SpecsView specs icon

Hero Lectro C4 Variants

Hero Lectro C4 price starts at ₹ 23,999 .
1 Variant Available
C4 STD
₹23,999*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Lectro C4 Visual Comparison

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Hero Lectro C4 comparison with similar Bikes

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BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Lectro C4
Hero Lectro C4 image
Rs. 23,999Onwards--CyclesDiscV BrakeSpoke---
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards--CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC4VSH3
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards--CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC4VSH5
Felidae Electric MavenFelidae Electric Maven imageRs. 30,000Onwards-32 NmCycles---30-50 km4-5 Hours250 WC4VSMaven
EMotorad X1EMotorad X1 imageRs. 24,999Onwards--CyclesDiscDiscSpoke35 km-250 WC4VSX1
EMotorad X3EMotorad X3 imageRs. 32,999Onwards
51
-CyclesDiscDiscSpoke40 km4-5 Hours250 WC4VSX3

Hero Lectro C4 Images

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News

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Hero Lectro C4 Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity5.8 Ah
Body TypeCycles
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range30 km
Charging Time4 Hours
Max Speed25 kmph
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