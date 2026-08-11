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DISCONTINUED

HERO LECTRO C3i

₹29,999*
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Hero Lectro C3i is discontinued and no longer produced.
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Hero Lectro C3i Alternatives

Hero Lectro H3

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Hero Lectro C3i Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
View All C3i SpecsView specs icon

Hero Lectro C3i Variants

Hero Lectro C3i price starts at ₹ 29,999 .
1 Variant Available
C3i STD
₹29,999*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Lectro C3i Visual Comparison

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Hero Lectro C3i comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Lectro C3i
Hero Lectro C3i image
Rs. 29,999Onwards--Cycles70 kgDiscV BrakeSpoke---
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC3iVSH3
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WC3iVSC5X
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC3iVSH5
Felidae Electric MavenFelidae Electric Maven imageRs. 30,000Onwards-32 NmCycles----30-50 km4-5 Hours250 WC3iVSMaven
EMotorad X1EMotorad X1 imageRs. 24,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke35 km-250 WC3iVSX1
MOTOVOLT KivoMOTOVOLT Kivo imageRs. 29,999Onwards--Cycles23 kgDiscDiscSpoke105 km--C3iVSKivo

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Hero Lectro C3i Specifications and Features

Battery Capacity5.8 Ah
Body TypeCycles
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
Range30 km
HeadlightLED
Charging Time4 Hours
Max Speed25 kmph
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