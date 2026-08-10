Hero Lectro C3 Key Specs
- Speed25 kmph
- Range30 km
- Charging4 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Hero Lectro C3
|Rs. 23,999Onwards
|-
|-
|Cycles
|70 kg
|Disc
|V Brake
|Spoke
|-
|-
|-
|Hero Lectro H3
|Rs. 27,999Onwards
|-
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|C3VSH3
|Hero Lectro H5
|Rs. 28,999Onwards
|-
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|C3VSH5
|Felidae Electric Maven
|Rs. 30,000Onwards
|-
|32 Nm
|Cycles
|-
|-
|-
|-
|30-50 km
|4-5 Hours
|250 W
|C3VSMaven
|EMotorad X1
|Rs. 24,999Onwards
|-
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|35 km
|-
|250 W
|C3VSX1
|EMotorad X3
|Rs. 32,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|40 km
|4-5 Hours
|250 W
|C3VSX3
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Cycles
|Battery Capacity
|5.8 Ah
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|30 km
|Charging Time
|4 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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