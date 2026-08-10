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DISCONTINUED

HERO LECTRO C3

₹23,999*
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Hero Lectro C3 is discontinued and no longer produced.
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Hero Lectro C3 Alternatives

Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
C3vsH3
Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
C3vsH5
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Felidae Electric Maven

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EMotorad X3

EMotorad X3

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EMotorad X2

EMotorad X2

27,999
C3vsX2

Hero Lectro C3 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All C3 SpecsView specs icon

Hero Lectro C3 Variants

Hero Lectro C3 price starts at ₹ 23,999 .
1 Variant Available
C3 STD
₹23,999*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Lectro C3 Visual Comparison

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Hero Lectro C3 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Lectro C3
Hero Lectro C3 image
Rs. 23,999Onwards--Cycles70 kgDiscV BrakeSpoke---
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC3VSH3
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC3VSH5
Felidae Electric MavenFelidae Electric Maven imageRs. 30,000Onwards-32 NmCycles----30-50 km4-5 Hours250 WC3VSMaven
EMotorad X1EMotorad X1 imageRs. 24,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke35 km-250 WC3VSX1
EMotorad X3EMotorad X3 imageRs. 32,999Onwards
51
-Cycles-DiscDiscSpoke40 km4-5 Hours250 WC3VSX3

Hero Lectro C3 Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
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Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
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Hero Lectro C3 Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity5.8 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range30 km
Charging Time4 Hours
Max Speed25 kmph
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