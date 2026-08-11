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DISCONTINUED

HERO ELECTRIC Optima HS500 ER

₹74,990*
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Hero Electric Optima HS500 ER is discontinued and no longer produced.
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Hero Electric Optima HS500 ER Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Optima HS500 ERvsMagnus Neo
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PURE EV ETrance Neo

79,699 - 1.06 Lakhs
Optima HS500 ERvsETrance Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Optima HS500 ERvsEpluto 7G
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TVS Orbiter

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Honda QC1

Honda QC1

90,000
Optima HS500 ERvsQC1
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Optima HS500 ERvsReo

Hero Electric Optima HS500 ER Key Specs

  • Speed iconSpeed
    42 kmph
  • Range iconRange
    110 km
  • Charging iconCharging
    4.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.55 - 1.2 kW
View All Optima HS500 ER SpecsView specs icon

Hero Electric Optima HS500 ER Variants

Hero Electric Optima HS500 ER price starts at ₹ 74,990 .
1 Variant Available
Optima HS500 ER STD
₹74,990*
42 kmph
110 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Electric Optima HS500 ER Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Optima HS500 ER.
Hero Electric Optima HS500 ER
TVS Orbiter
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Hero Electric Optima HS500 ER comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Electric Optima HS500 ER
Hero Electric Optima HS500 ER image
Rs. 0.75 LakhsOnwards--Scooters83 kgDrumDrumAlloy110 km-550 - 1200 W
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.628
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Optima HS500 ERVSMagnus Neo
PURE EV ETrance NeoPURE EV ETrance Neo imageRs. 79,699Onwards--Scooters86 kgDiscDrumAlloy131-171 km4 Hours2.2 kWOptima HS500 ERVSETrance Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWOptima HS500 ERVSEpluto 7G
TVS OrbiterTVS Orbiter imageRs. 88,250Onwards
3.898
-Scooters112 kg---158 km4 Hours 10 Minutes1.8 kWOptima HS500 ERVSOrbiter
Honda QC1Honda QC1 imageRs. 90,000Onwards
4.51
-Scooters89.5 kgDrumDrumAlloy80 km4 Hours 30 Minutes1.8 kWOptima HS500 ERVSQC1
Ola Electric S1 AirOla Electric S1 Air imageRs. 89,999Onwards
4.587
58 NmScooters99 kgDrumDrumAluminium Alloy151 km5 Hours6000 WOptima HS500 ERVSS1 Air

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Hero Electric Optima HS500 ER
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Hero Electric Optima HS500 ER Images

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Hero Electric Optima HS500 ER Specifications and Features

Max Power0.55-1.2 kW
Body TypeScooters
Battery Capacity56 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range110 km
HeadlightLED
Charging Time4-5 Hours
Max Speed42 kmph
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