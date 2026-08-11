Hero Electric Optima HS500 ER Key Specs
- Speed42 kmph
- Range110 km
- Charging4.5 hrs
- Motor Power0.55 - 1.2 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Hero Electric Optima HS500 ER
|Rs. 0.75 LakhsOnwards
|-
|-
|Scooters
|83 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|110 km
|-
|550 - 1200 W
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|Steel
|85 km
|5 hrs
|-
|Optima HS500 ERVSMagnus Neo
|PURE EV ETrance Neo
|Rs. 79,699Onwards
|-
|-
|Scooters
|86 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|131-171 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Optima HS500 ERVSETrance Neo
|PURE EV Epluto 7G
|Rs. 80,799Onwards
|-
|30 Nm
|Scooters
|76 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|111-151 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Optima HS500 ERVSEpluto 7G
|TVS Orbiter
|Rs. 88,250Onwards
|-
|Scooters
|112 kg
|-
|-
|-
|158 km
|4 Hours 10 Minutes
|1.8 kW
|Optima HS500 ERVSOrbiter
|Honda QC1
|Rs. 90,000Onwards
|-
|Scooters
|89.5 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|80 km
|4 Hours 30 Minutes
|1.8 kW
|Optima HS500 ERVSQC1
|Ola Electric S1 Air
|Rs. 89,999Onwards
|58 Nm
|Scooters
|99 kg
|Drum
|Drum
|Aluminium Alloy
|151 km
|5 Hours
|6000 W
|Optima HS500 ERVSS1 Air
|Max Power
|0.55-1.2 kW
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|56 Ah
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|110 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|4-5 Hours
|Max Speed
|42 kmph
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