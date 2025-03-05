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Fujiyama Spectra Left Side View
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FUJIYAMA Spectra

Launched in Jul 2023

Review & Win ₹2000
₹51,528 - 77,119**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
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Spectra Key Specs

Speed

Category Average: 28.57 kmph

Spectra: 25.0 kmph

Range

Category Average: 74.86 km

Spectra: 90.0 km

Charging

Category Average: 5.29 hrs

Spectra: 5.5 hrs

Battery

Category Average: 1.62 kwh

Spectra: 1.3 - 1.8 kwh

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About Fujiyama Spectra

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Fujiyama Spectra
Tunwal Mini Lithino
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Fujiyama Spectra Variants
Fujiyama Spectra price starts at ₹ 51,528 and goes up to ₹ 77,119 (Ex-showroom). Fujiyama Spectra comes in ...Read More
3 Variants Available
48 V, 28 Ah₹51,528*
25 kmph
90 kmph
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 1.3 kWh
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60 V, 28 Ah₹54,146*
25 Kmph
Battery Capacity: 1.7 Kwh
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
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60 V, 30 Ah₹77,119*
25 Kmph
Battery Capacity: 1.8 Kwh
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Fujiyama Spectra Pros & Cons

Pros

Cons

Fujiyama Spectra Images

9 images
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Fujiyama Spectra Specifications and Features

Body TypeScooters
Battery Capacity1.3-1.8 Kwh
Range90 km
HeadlightLED
Charging Time4-7 Hours
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Fujiyama Spectra comparison with similar bikes

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₹74,900*
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Charging Time
-
Charging Time
4-5 Hour
Charging Time
2.5-3 Hrs.
Charging Time
-
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
4 Hours 30 Minutes
Charging Time
5-6 Hours
Range
-
Range
50-65 km
Range
89 km
Range
80-90 km
Range
65 km
Range
60-70 km
Range
75 Km
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
1.9 kW
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Sheet Metal
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheels
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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for 5 Years @ 10.5%* interest rate
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