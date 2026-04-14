hamburger icon
JVPriceSpecifications
E-Went JV Front Left View
1/1

E-Went JV STD

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
82,850*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare

JV STD

JV STD Prices

The JV STD, is priced at ₹82,850 (ex-showroom).

JV STD Range

The JV STD offers single-charge range capabilities. Real-world range may vary depending on road conditions and driving style.

JV STD Battery & Range

JV STD Specs & Features

The JV STD has Hub Motor.

E-Went JV STD Price

JV STD

₹ 82,850*On-Road Price
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
78,150
Insurance
4,700
On-Road Price in Delhi
82,850
EMI@1,781/mo
Add to Compare
Close

E-Went JV STD Specifications and Features

SPECIFICATIONSFEATURES

Dimensions and Capacity

Length
1800 mm
Wheelbase
1280 mm
Height
1120 mm
Width
710 mm

Tyres and Brakes

Tyre Size
Front: 90/100-10, Rear: 90/100-10
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum

Mileage and Performance

Range
90 km
Max Speed
25 kmph

Engine and Transmission

Transmission
Automatic
Motor Power
1 kW
Fuel Type
Electric

Electricals, Motor & Battery

Battery Warranty
3 Years, 40000 Kms
Motor Type
BLDC HUB
Battery Type
Lithium /Lead
Hub Motor
Yes

Features and Safety

Gradeability
12 Degreee

Charging

Charging Time(0-80%)
4-5 Hours
E-Went JV STD EMI
EMI1,603 / mo
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Loan Amount
10,000
74,565
Interest Rate
4 %
18 %
Loan Tenure
3 Year
7 Year
Loan Amount
74,565
Interest Amount
21,597
Payable Amount
96,162

Popular E-Went Bikes

  • Popular
View all  E-Went Bikes

Latest Bikes in India 2026

Kawasaki KLX230 S

Kawasaki KLX230 S

2.19 Lakhs
Check EMI Offers
Kawasaki KLX230R S

Kawasaki KLX230R S

1.89 Lakhs
Check EMI Offers
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

33.5 Lakhs
Check EMI Offers
Hero Splendor Plus Flex Fuel

Hero Splendor Plus Flex Fuel

82,810
Check EMI Offers
Hero HF Deluxe Flex Fuel

Hero HF Deluxe Flex Fuel

72,792
Check EMI Offers

Popular Bikes in India 2026

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

77,557 - 80,331
Check EMI Offers
Hero Xtreme 125R

Hero Xtreme 125R

91,500 - 1.08 Lakhs
Check EMI Offers
Matter Aera

Matter Aera

1.83 - 1.94 Lakhs
Check EMI Offers
Honda SP 125

Honda SP 125

88,528 - 96,116
Check EMI Offers
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

1.85 - 2.21 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Bikes in India 2026

Yamaha RX 100

Yamaha RX 100

1 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Honda Activa 7G

Honda Activa 7G

79,000 Exp. Price
Check EMI Offers
Yamaha R7

Yamaha R7

10 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
KTM 490 Duke

KTM 490 Duke

3.5 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Honda CBR500R

Honda CBR500R

4.99 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers