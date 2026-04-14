The JV STD, is priced at ₹82,850 (ex-showroom).
The JV STD offers single-charge range capabilities. Real-world range may vary depending on road conditions and driving style.
The JV STD has Hub Motor.
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