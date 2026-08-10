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2 Upcoming Evoke Motorcycles Bikes

Evoke Motorcycles Evoke Urban Classic Right View
UPCOMING

Evoke Motorcycles Evoke Urban Classic

Expected Launch - Yet to be announced
₹6.5 Lakhs Onwards
Expected price
Battery Capacity
7.55 kWh
Speed
140 kmph
Range
200 km
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Evoke Motorcycles Evoke Urban S Left View
UPCOMING

Evoke Motorcycles Evoke Urban S

Expected Launch - Yet to be announced
₹6 Lakhs Onwards
Expected price
Battery Capacity
7.55 kWh
Speed
140 kmph
Range
200 km
Check Details

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