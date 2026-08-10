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Everve Motors Everve EF1 Left View
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Everve Motors Everve EF1

Expected Launch - Yet to be announced
₹90,000 Onwards
Expected price
Battery Capacity
4.2 kWh
Speed
110 kmph
Range
100 km
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