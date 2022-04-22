hamburger icon
Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Right View
Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Rear Right Side View
Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Top View
Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Brand Name View
Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Engine View
Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Specifications

16.36 - 18.99 Lakhs
Ducati Multistrada V2 [2022-2025]is Discontinued and no longer Produced.

Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Specs

Ducati Multistrada V2 [2022-2025] comes with 937 cc engine. It comes with Manual transmission. The price of Multistrada V2 [2022-2025] starts at Rs. 16.36 Lakhs (ex-showroom price). A two-seat model, Ducati Multistrada V2 [2022-2025]

Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Specifications and Features

Select Variant:
S
SPECIFICATIONSFEATURES

Dimensions and Capacity

Fuel Capacity
20 L
Ground Clearance
220 mm
Length
2269 mm
Wheelbase
1594 mm
Kerb Weight
222 kg
Height
1170 mm
Saddle Height
830 mm
Width
980 mm

Tyres and Brakes

Wheel Size
Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm
Front Brake Diameter
320 mm
Tyre Size
Front :-120/70 ZR19, Rear :-170/60 ZR17
Rear Brake Diameter
265 mm
Front Brake
Disc
Wheels Type
Alloy
Rear Brake
Disc
Tyre Type
Tubeless

Mileage and Performance

Range
340 km
Max Speed
182 kmph

Engine and Transmission

Max Power
114.5 PS @ 9000 rpm
Stroke
67.5 mm
Max Torque
94 Nm @ 6750 rpm
Transmission
Manual
Drive Type
Chain Drive
Displacement
937 cc
Fuel Type
Petrol
Engine Type
Testastretta 11 Degree
Clutch
Slipper and self servo wet multiplate clutch with hydraulic control
Cooling System
Liquid Cooled
No Of Cylinders
2
Starting
Self Start Only
Gear Box
6 Speed
Fuel Supply
Fuel Injection
Bore
94 mm
Emission Type
bs6-2.0

Chassis and Suspension

Front Suspension
48mm Fully Adjustable USD Forks with Ducati Skyhook Suspension Evo
Rear Suspension
Fully Adjustable Monoshock with Ducati Skyhook Suspension Evo

Features and Safety

Riding Modes
Sports,Touring,Urban,Enduro
Tachometer
Digital
Tripmeter
Digital
Seat Type
Split
Speedometer
Digital
Call/SMS Alerts
Yes
Additional Features
Vehicle Hold Control, Ducati Brake Light, Ducati Multimedia System, Hands Free System, Ducati Skyhook Suspension System, Ducati Cornering Lights System, Backlit handlebar controls
Odometer
Digital
Fuel Gauge
Yes
Clock
Yes
Instrument Console
Digital
Display
5 inch Colour TFT screen

Electricals

Tail Light
LED
Turn Signal Lamp
LED
Battery Capacity
12V -10Ah
Low Fuel Indicator
Ys
Headlight
LED

Ducati Multistrada V2 [2022-2025] Variants & Price List

Ducati Multistrada V2 [2022-2025] price starts at ₹ 16.36 Lakhs and goes up to ₹ 18.99 Lakhs (Ex-showroom). Ducati Multistrada V2 [2022-2025] comes in 2 variants. Ducati Multistrada V2 [2022-2025]'s top variant is S

Multistrada V2 [2022-2025] STD
16.36 Lakhs* *Last Recorded Price
937 cc
114.5 PS
Multistrada V2 [2022-2025] S
18.99 Lakhs* *Last Recorded Price
937 cc
114.5 PS
*Disclaimer:The prices are last recorded prices for the respective model in the selected city.

