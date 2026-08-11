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DISCONTINUED

BATTRE ELECTRIC MOBILITY BattRE Electric Montra

₹40,700*
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra is discontinued and no longer produced.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra Alternatives

Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
BattRE Electric MontravsH5
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
BattRE Electric MontravsC5X
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
BattRE Electric MontravsWINN-X
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
BattRE Electric MontravsWINN
Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
BattRE Electric MontravsH3
Felidae Electric Maven

Felidae Electric Maven

30,000
BattRE Electric MontravsMaven

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra Variants

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra price starts at ₹ 40,700 .
1 Variant Available
BattRE Electric Montra Montra STD
₹40,700*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra Visual Comparison

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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra image
Rs. 40,700Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke---
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric MontraVSH5
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WBattRE Electric MontraVSWINN-X
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric MontraVSH3
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke50-60 km-250 WBattRE Electric MontraVSWINN
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WBattRE Electric MontraVSC5X
EMotorad T-Rex-AirEMotorad T-Rex-Air imageRs. 34,999Onwards-Cycles22.38 kgDiscDiscSpoke50 km-250 WBattRE Electric MontraVST-Rex-Air

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra Images

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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra Specifications and Features

Body TypeCycles
TransmissionAutomatic
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