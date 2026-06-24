Home > New Cars > Car Offers > Maruti Suzuki Car > Wagon R Bioflex > Car Offers in Kolkata
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex Car Discount Offers in Kolkata
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Kolkata
Hyundai Grand I10 Nios
Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto ₹ 80 000/…
Available in Kolkata
Applicable on Era 1.2 Kappa & 17 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.55 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.28 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.51 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.83 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.08 Lakhs
Sportz Petrol Manual Vibe Edition
₹ 7.09 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.12 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.22 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.36 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.61 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.62 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.72 Lakhs
Sportz (O) Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.73 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 8.03 Lakhs
Expiring on 01 Jul
Machino Techno
21/1 A/2, Darga Road, Park Circus, Near Don Bosco School, Kolkata, West Bengal 700017, kolkata, West Bengal 700017View More
Osl Motocorp Pvt. Ltd
G1, G2, The Meridian, VIP Rd, Baguiati, Raghunathpur, Kolkata, West Bengal 700059, kolkata, West Bengal 700059View More
Osl Motors
236B, A J C Bose Road, Lee Road, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020View More
Sanei Motors
356, Canal Street, Sreebhumi, Lake Town, Near Lake Town & Vip Road Crossing, Kolkata, West Bengal 700047, kolkata, West Bengal 700047View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.37 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards