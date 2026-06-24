Home > New Cars > Car Offers > Maruti Suzuki Car > Wagon R Bioflex > Car Offers in Kolhapur
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex Car Discount Offers in Kolhapur
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Kolhapur
Hyundai Grand I10 Nios
Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto ₹ 80 000/…
Available in Kolhapur
Applicable on Era 1.2 Kappa & 17 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.55 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.28 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.51 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.83 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.08 Lakhs
Sportz Petrol Manual Vibe Edition
₹ 7.09 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.12 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.22 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.36 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.61 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.62 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.72 Lakhs
Sportz (O) Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.73 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 8.03 Lakhs
Expiring on 01 Jul
Sai Services
Shivaji Udyamnagar, Near Parvati Multiplex,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416001
Sai Service Nexa
Old Pune Bangalore Road, Hotel Opal building,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416005
Sai Service
Plot No S-6, MIDC Shiroli,NH-4,Opp.Menon Pistons Ltd.,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416122View More
Kr Motors
216/5, Besides Konduskar Petrol Pump,A/P Gokul Shirgaon,Karveer,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416234View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.37 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards